新民主同盟宣布即日解散　感謝支持者　將繼續與民主派同路人合作

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-26 18:23

新民主同盟今日傍晚（26日）在facebook宣布，第六屆執行委員會上星期曾召開包括所有區議員在內的擴大會議，討論組織去留，經大多數同意，並獲全體成員確認後，決定今日解散。

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新民主同盟表示，成立於11年前，一群土生土長的香港人，毋忘爭取全面落實普選，邁向民主社會的初心，成立以來經歷過三次區議會及三次立法會選舉，憑着深耕社區的服務態度，本着民生無小事、民主要堅持的信念，以務實本土及鍥而不捨的精神，一點一滴地贏取市民的支持和信任，選戰上打過亮麗的勝仗。

然而過去兩年，面對急劇變化的香港社會，政治環境已大不如前，而隨着國安法的實施，有曾經是新民主同盟的成員，如今仍身陷牢獄，繼後又有要求公職人員宣誓的相關法例，一國兩制下新的政治制度來臨，成員都因為各自不同的考量，選擇退出、離開或留下。

在變幻的環境中，已不能再拘泥於過去的包袱和既有的思維，留下的人都要為適應新的環境，做好準備重新出發，只要每一位成員，依舊秉持一顆維護公義及服務社會的心，不論是否在同一組織內，都能夠與廣大香港人並肩而行，繼續與民主派同路人一起合作，一同發聲。

最後，新民主同盟特別感謝所有現在及過去加入的人，各議員辦事處員工，各位義工，以及廣大支持者，感激各位曾經與新同盟同行。