新同盟解散｜從民主黨分拆到區選大勝　新東最大泛民政黨浮沉11年

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-26 19:09

區議員宣誓在即，新民主同盟今日傍晚宣布解散。該黨原有19名區議員，經歷早前的退黨潮後，現僅餘8名區議員，包括關永業、任啟邦等。 新民主同盟不少是前民主黨成員，2010年從民主黨獨立出來。該黨歷年出選立法會的名單均以范國威為首，范在2012年立法會選舉中當選，惟2016年未能成功連任，2018年透過補選再次進入立法會，2019年被裁定並非妥為當選而失去議席。

民主黨2010年支持政改惹不滿 成員出走成立新同盟

新民主同盟成立，要數到2010年「民主黨入中聯辦」事件。當年民主黨主席何俊仁、副主席劉慧卿、成員張文光，獲邀進入中聯辦與時任副主席李剛、法律法律部部長馮巍及副部長劉春華會面，討論政改。6月民主黨會員大會通過支持政改修訂案，加入「立法會功能界別區議會議席」方案。

不過，由於2008年民主黨在立法會選舉中承諾，爭取2012年取消功能組別及落實雙普選，而政改方案與承諾背道而馳，因此引起部份黨員疑慮，甚至連部份泛民政黨亦提出不滿，而新界西立法會議員、與范國威以「師徒」相稱的鄭家富率先宣佈退黨。

新民主同盟在2010年10月成立，12月范國威等約30名民主黨改革派成員正式退出民主黨，包括7名區議員，部份人往後以新民主同盟「牌頭」活動。

注重地區事務、以本土優先 深耕新東區

政治立場上，新同盟以「民生無小事、民主要堅持」為口號，以本土事務優先，並爭取真普選。而新同盟作風務實，注重地區事務，在新界東不乏支持者。雖然歷年只有范國威當選立法會議員，但新同盟在多屆區議會選舉中，均取得不少議席，大部份議席集中在新界東，如西貢、大埔、沙田、北區等。

2011年區議會選舉，新同盟首次派出10人參選，最終有8人當選；2015年區議會選舉，新同盟派出16人參選，當中14人於新界東參選，最後共15人當選；2019年區議會選舉，新同盟派出20人參選，選舉後共有19名區議員。

+ 3 + 3 + 3

然而國安法、公務員宣誓及選舉改制之後，香港政壇大地震，新民主同盟亦有大變動。今年3月新同盟指「基於現時政治氣氛及形勢」，不再參與民間人權陣線的工作及會議。幾乎同一時間，新同盟爆發退黨潮，范國威亦在5月24日退黨及退出政壇，黨內最後只有8名區議員，包括荃灣區的潘朗聰，北區陳惠達、劉其烽，大埔區任啟邦、關永業，西貢區呂文光、秦海城，以及沙田區張慶樺。

新同盟中人指，新同盟早前曾碰頭商討去向，包括是否解散，當時未有定論。該消息人士又坦言解散與否「好兩難」，但研判若不解散或不退黨，現時仍留在黨內的8名區議員很大機會被DQ。