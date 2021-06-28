政商界領袖齊上京賀百年黨慶　葉劉淑儀：既興奮又期待

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-28 14:32

特首林鄭月娥今日（28日）前往北京，參加中國共產黨成立100周年慶祝活動，於7月1日回港，期間由政務司司長李家超署任特首。據《香港01》現場觀察所得，是次訪京團可說「星光熠熠」，多名政、商界重要領袖人物都有份隨團。

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林鄭未有回應提問

根據昨日的新聞公報，隨團參加者包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、行政長官辦公室主任陳國基以及多名紀律部隊部門／機關首長。另外，​終審法院首席法官張舉能和高等法院首席法官潘兆初也會上京。

根據今早機場觀察所得，隨團者亦包括立法會主席梁君彥、全國人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠等。林鄭月娥今早抵達機場時，未有回應提問，僅對在場記者點頭打招呼。

各建制政黨均有代表

據了解，隨團包括約60人，包括行政會議召集人陳智思、建制派班長廖長江、新民黨主席葉劉淑儀、行會成員湯家驊、自由黨主席張宇人、新界鄉議局主席劉業強、港大校委會主席李國章；部分全國政協已上京開會，順道出席慶典，包括經民聯林健鋒等。

葉劉淑儀早上於社交網上載與湯家驊的合照，「我很高興獲邀到北京參加中國共產黨成立一百周年慶典，相信屆時會有許多隆重儀式及文化慶祝活動，回顧中國共產黨過去一百年艱苦奮鬥得來的輝煌成就。今晨大清早已抵達機場貴賓室，並與湯家驊合照。我們準備赴京出席慶典，心情既興奮又期待，回港後定會與大家分享慶典精華及花絮點滴。

多個建制派政黨領袖有份上京，民建聯主席李慧琼在社交網上載帖文，表示：「有幸參與建黨百年的慶典，與有榮焉。百年走來，從列強入侵、一窮二白，到中共領導下的新中國成立，國家和中華民族從站起來、富起來、到今天強起來，『中國可以平視世界』，一切得來不易。」她上載與多名隨團人士的合照，包括蘭桂坊集團主席盛智文、資深大律師梁定邦、香港中華總商會會長袁武、香港佛教聯合會會長釋寬運等。

其他政黨領袖方面，工聯會會長吳秋北、經民聯主席盧偉國、實政圓桌召集人田北辰、也有隨團。

此外，港區人大代表團長馬逢國、港協暨奧委會副會長霍啟剛、利豐集團榮譽主席馮國經等亦有份獲邀上京。