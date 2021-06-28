中共建黨百年｜官修《大事記》出版　六四事件定性未變

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-06-28 12:45

中共建黨百年大慶在即，為突出正統地位，在推出新版中共黨史後，官方又出版中共百年大事記讀本。

官方稱，《中國共產黨一百年大事記》全面記述毛澤東時代、鄧小平時期、江澤民與胡錦濤時期，以及習近平新時代以來的「歷程、經驗和成就」。

海外輿論多認為，中共並未有效反思六四事件。（AP）

在報道各個領導人不同時期時，中國央視寫道，「以毛澤東為核心的黨的第一代中央領導集體」、「以鄧小平為核心的黨的第二代中央領導集體」、「以江澤民為核心的黨的第三代中央領導集體」、「以胡錦濤為總書記的黨中央」「以習近平為核心的黨中央」。

報道指，出版大事記是引導黨政人員、民眾深刻認識當下來之不易，認識中共為什麼能、馬克思主義為什麼行，中國特色社會主義為什麼好，堅定四個自信。

在百年大事記中，中共並未避諱大躍進運動、文革，甚至是六四事件等敏感事件。在1989年的年代中，六四事件被表述如下：

「1989年春夏之交 北京和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的反革命暴亂，捍衞了社會主義國家政權，維護了人民的根本利益，保證了改革開放和現代化建設繼續前進。6月9日，鄧小平在接見首都戒嚴部隊軍以上幹部時指出，北京發生的政治風波是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定的，強調黨的十一屆三中全會以來制定的基本路線、方針、政策和發展戰略是正確的，要堅定不移地幹下去。」

中共依舊將六四事件定性為「反革命暴亂」。