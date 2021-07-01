習近平：落實中央對港澳全面管治權、維護國安法律制度和執行機制

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-01 10:15

今年是中國共產黨成立100周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今日（7月1日）在北京天安門舉行的黨慶大會發表講話，其中提到香港的部分，他表示要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權；落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

妄想欺壓中國 必將「碰得頭破血流」

習近平表示：「我們要全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」

他又提到，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

習近平強調，中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役：「誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

習近平等黨和國家領導人出席慶祝大會。（香港01直播截圖）

發言過程中，習近平亦代表黨中央，向全國廣大工人、農民、知識分子，向各民主黨派和無黨派人士、各人民團體、各界愛國人士，向人民解放軍指戰員、武警部隊官兵、公安干警和消防救援隊伍指戰員，向全體社會主義勞動者，向統一戰線廣大成員，致以崇高的敬意；向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞和台灣同胞以及廣大僑胞，致以誠摯的問候；向一切同中國人民友好相處，關心和支持中國革命、建設、改革事業的各國人民和朋友，致以衷心的謝意。