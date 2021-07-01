李家超：國安法令特區安全「回來了」　市民不再受汽油彈威脅

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-01 11:42

香港各界慶典委員會今（1日）舉辦慶祝中國共產黨成立100周年暨香港回歸24周年系列活動啟動禮，署理行政長官李家超致辭時表示，《港區國安法》令特區的安全「回來了」，市民生活回復正常，不再受汽油彈威脅。 中聯辦副主任陳冬引述中聯辦主任駱惠寧早前指，中國共產黨是「一國兩制」事業的創立者和領導者，「沒有誰比中國共產黨更深切懂得『一國兩制』的價值，沒有誰比中國共產黨更執著遵守『一國兩制』的初心。」

李家超：兩舉措證中共對理想和信念堅持

李家超指，過去兩年香港面對前所未有的政治衝擊，出現危害國家安全極大風險，按照《憲法》及《基本法》行事，堅守「一國兩制」的原則，《港區國安法》頒布實施一年以來發揮了關鍵作用，令特區的安全回來了，國家安全風險受控，市民不需要再擔心人身安全，不用受汽油彈威脅，交通不再被癱瘓，市民生活回復正常，社會恢復運作，經濟重新發展。

他續說，中央完善香港選舉制度，落實愛國者治港，令香港由亂至治，這兩項舉措證明中央堅守對一國兩制的初心，反映中共對理想和信念的堅持。

中聯辦副主任陳冬。（張浩維攝）

中聯辨陳冬：民族復興香港發揮獨特作用

陳冬致辭時表示，今日港九新界各區有許多市民自發地升國旗、唱國歌，由衷表達愛祖國、愛香港的家國情懷和赤子之心，「香港好、國家好，國家好、香港更好」，始終是香港廣大市民的美好期盼和共同心聲。

他說，一百年來中國共產黨堅守為人民謀幸福、為民族謀復興的初心使命，帶領中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，當中香港發揮了獨特作用，作出了重大貢獻，香港同胞始終與祖國同呼吸、共命運、心連心。

陳冬說，前幾天國家航天科學家「天團」訪港，在香港社會特別是在青少年學生中掀起了航天熱潮。香港同胞在觸摸和融入國家蓬勃發展的脈動中，不斷增強對偉大祖國的歸屬感、對中國共產黨的認同感和身為中國人的自豪感。