李家超：社會政治情況回復穩定　香港有條件從谷底反彈

撰文： 周皓宜 林劍 最後更新日期： 2021-07-01 09:37

今日（7月1日）香港回歸24周年，由於行政長官林鄭月娥率團赴京出席中國共產黨建黨百周年紀念活動，新任政務司司長李家超，今日會以署理行政長官身份，主持七一升旗儀式及慶祝酒會。 升旗儀式早上8點於金紫荊廣場舉行，特區政府隨後於會展舉行慶祝酒會。李家超在酒會發言期間表示，很光榮以署理行政長官身份出席酒會，今日管治團隊比過去4年任何一刻，都對香港前景更有信心。

+ 2 + 2 + 2

【08:35】李家超向台上嘉賓祝酒。

【08:30】李家超稱，過去一年人大常委會先後制訂《港區國安法》及完善香港選舉制度，令香港由亂至治，為香港貫徹落實「一國兩制」、長治久安奠下基礎。他又指，香港發展與內地密密相連，國家近年高速發展，為香港提供難得機遇，但過去有反中亂港、居心叵測的人士，利用選舉制度漏洞，進入特區政治體制，破壞中央和特區的關係，阻撓施政及香港融入國家發展大局，完善選舉制度後，確保愛國者治港，可聚焦發展，繼續背靠祖國面向世界。他又指，香港的社會及政治情況回復穩定，有條件從谷底反彈。

李家超指，現時失業率已比高峰期下跌，維持這個勢頭，需提高新冠疫苗接種率，呼籲市民響應政府的「全城起動，快打疫苗」運動，「唔好再猶豫，盡快接種」。李家超又表示，本屆政府上任已4年，經歷前所未有挑戰，不斷總結經驗改善施政。今日管治團隊比過去4年任何一刻，都對香港前景更有信心。

【08:25】李家超發言表示，很高興今日和大家聚首一堂，一同慶祝特區成立24周年，今日很光榮以署理行政長官身份出席酒會。每年七一都讓我們自豪，回顧香港回歸祖國的歷程。他指「一國兩制」是維持香港繁榮穩定的最佳制度，時值中國共產黨成立100周年重大日子，香港人也需對「一國兩制」有更根深的體會。

他說，過去24年，中央一直堅定不移在香港貫徹落實「一國兩制」，以照憲法及基本法行事，即使2019年黑暴，以及反中亂港勢力利用選舉漏洞，癱瘓政府施政，甚至奪取管治權，令香港面對前所未有的挑戰，但中央對一國兩制的初心毫不動搖，從憲制層面為香港解決問題。

【08:20】李家超以署理行政長官身份，到達酒會現場。李家超移步到台前，現場奏唱國歌。

【08:00】升旗禮今早8時舉行，護旗方隊一改以往採用英式步操的傳統，首度以中式步操進場，方隊指揮官用普通話讀出口令。

飛行服務隊兩架分別懸掛國旗及區旗的直升機，飛過維港上空，消防輪及水警輪在會展對開海面進行水禮。升旗儀式於約8時05分完畢，李家超進入會展出席酒會。

警方昨日在會展附近設置大型水馬，檢查出入車輛，並部署大量警力戒備。

▼重溫2020年七一升旗儀式及酒會▼