據悉社工註冊局通過決議　棄任社福界選委　羅致光：十分可惜

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-01 13:39

選舉委員會選舉今年9月舉行，隨著選舉改制，多個過往由泛民盤踞的專業界別首當其衝，其中原有60席的社會福利界，由第三界別轉至第二界別，席位大減至30席，當中15席更由「指明職位」代表擔任當然委員，包括社工註冊局主席。 據了解，社工註冊局已作出決議，不會出任社會福利界的當然委員。勞工及福利局局長羅致光今天（1日）表示，註冊局是社福界其中一個重要持份者，若註冊局放棄履行成為選民的社會責任，是十分可惜。

羅致光今天表示，註冊局是社福界其中一個重要持份者，若註冊局放棄履行成為選民的社會責任，是十分可惜。(梁鵬威攝)

社工註冊局投票通過決定

改制後的社會福利界只有30席，其中15席由指明職位人士出任，包括社聯主席、保良局董事局主席、東華三院董事會主席、社工註冊局主席等，另外15席則透過團體票產生。

據了解，社工註冊局已作出決議，不會出任社會福利界的當然委員，亦不會出任該界別的團體選民。消息人士指，社工註冊局稍後會發聲明，公布決議及表決票數，並稍後正式去信有關當局。

有社福界中人分析，社工註冊局共有15人，其中8名選任成員均為民主派，包括主席梁傳孫、副主席倫智偉、成員曾建超等，委任成員則包括社會福利署署長代表，因此有關決議在社工註冊局獲足夠票數通過。

社工註冊局共有15人，其中8名選任成員均為民主派，包括主席梁傳孫、副主席倫智偉、成員曾建超等。（李澤彤攝/資料圖片）

紅十字會拒任選委 表明不會參與政治選舉

羅致光表示，註冊局是社福界其中一個重要持份者，若註冊局放棄履行成為選民的社會責任，是十分可惜。

今年6月，原本是醫學及衞生服務界當然選委的香港紅十字會秘書長，及作為界別團體選民的紅十字會，去信政府當局表明，該會強調使命和角色是提供人道服務，任何時候都不會參與政治、種族、宗教或意識形態討論，包括不會參加香港選舉，當局最終安排由人體器官移植委員會主席取代紅十字會秘書長的選委席位。



立法會早前審議選舉修例時，建制派議員何君堯曾批評，紅十字會退出選委是否代表想香港被人「攬炒」，又指選委是一種榮譽，「好多人想爭都爭不到」。

據了解，社工註冊局已作出決議，不會出任社會福利界的當然委員，亦不會出任該界別的團體選民。（社工註冊局圖片）

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