選委會︱建制組織佔社福界逾半席位　許榮茂有份　全無泛民代表

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-13 19:58

政府今日（13日）公布修改選舉制度條例草案，選舉委員會五大界別具體組成正式曝光，其中屬民主派票倉的社會福利界，可謂遭「連根拔起」。 根據草案，原本投個人票的社福界改為團體票，由原本60席大減至30席，當中15個屬當然議席，如東華三院、保良局等慈善機構主席，更有多個由建制社團高層創立的組織，包括全國政協常委許榮茂牽頭成立的新家園協會。 其餘15個經選舉產生的議席，亦由上述團體負責投票，但15個團體之中無一個親民主派社福團體，意味此泛民票倉完全瓦解。

8個親建制團體 共16席佔逾一半

社會福利界向來是民主派橋頭堡，上屆選委民主派全取60席。今次選舉改革，社福界30席選委會議席由15個團體瓜分，而這15個團體無一泛民代表。

大致上，15個團體可分別三大類別：一是業界中立團體，即社會工作者註冊局；二是大型慈善機構，即東華三院、保良局等6個團體；三是親建制機構，包括新家園協會、香港義工聯盟、勞聯智康協會等團體，即親建制團體在此界別佔絕對多數。每個團體的主席為當然委員，另外亦可選出1名代表。

2014年成立的香港義工聯盟，主席為全國政協常委、香港再出發大聯副秘書長譚錦球，他近年積極「泵水」大搞扶貧工作，特首林鄭月娥去年1月出席義工聯盟活動時，就大讚該會為香港注入源源不絕的正能量。

值得注意的是，許榮茂、譚錦球本身是選委會全國政協界別的當然委員，根據條例，可指定在相關團體中擔任職位的另一人，登記為社福界的當然委員。

▼選舉改制重點▼

+ 2 + 2 + 2

社總、社區組織協會無份參與 林鄭：大家都知佢哋立場

今次改動，所有親泛民的社會工作者團體都被摒棄在外，包括香港社會工作者總工會、香港社區組織協會等。

特首林鄭月娥在記者會上表示，要求非表列團體須持運作三年以上，她指法例通過後就是法定條件和客觀界定，不存在要考慮其他因素，要求三年運作亦不過份。

至於社總等民主派社福團體不被列作界別的表列團體，林鄭稱，社福界表列團體已有各代表性，包括社聯、社工註冊局，「大家都已知道佢哋嘅立場」。

▼社會福利界改團體票後，30席名單▼

社總張志偉：意料中事 會在其他平台發聲

社總外務副主席、曾代表社總報名參與2020年立法會選舉的張志偉表示，更改選委組成方法已很不民主，亦是極度安全系數高的方法，因此在委任當然委員是亦會考慮背景，可見15個當然委員名單，除註冊局之外其他都與政府關係十分密切。

張志偉說，選委名單無社總已是意料中事，指選委和立法會只是各種平台之一，社總未來不會噤聲，會在不同平台繼續為社會發聲。他又指，現在社會仍處於動盪狀態，公民活動空間仍處於摸索的階段，社總會在社會各方面繼續堅持價值。

社會工作者總工會張志偉擔心，政府如向NGO徵用地方做全民檢測，這些地方與檢測標準有別。（張浩維攝）

指政府有前設難參選 仍有表達意見渠道

至於會否參加立法會選舉，張志偉說，「佢（林鄭月娥）都講到咁樣囉，選委會第五界別（人大政協及全國性團體香港代表）點攞到兩票」，指已經對社總能否參與有前設，客觀上可謂不用考慮。他說，社總對現在的選舉制度是悲觀的，質疑就算進入議會是否還能發揮作用，但強調社總未討論是否參選，稍後會討論社總的定位。

談到社總的定位，張志偉表示並不太悲觀，指社總與政府部門有正常溝通渠道，表達對政策的意見，民間亦在慢慢學習如何重建公民社會影響力。

參考2016年選委會選舉，原為第三界別的社福界有60席，登記投票人有14,130人，總票數有7,826票，全部由泛民人士當選。在2017年行政長官選舉，社福界有55票提名胡國興，3票提名曾俊華，兩票沒有提名，亦沒有任何人提名林鄭月娥。