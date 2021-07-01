譚耀宗：習近平講出關鍵重點　經民聯：推動香港融入國家發展大局

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-01 16:13

國家主席習近平今日（7月1日）於北京出席黨慶百年大會期間表示，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針，落實對港澳的全面管治權、維護國家安全的法律制度和執行機制。 全國人大常委譚耀宗表示，習近平所說的正是關鍵重點，因「一國兩制」過往曾有一段時間「走歪」了，因此要再次強調「全面準確貫徹」。

指習近平說法有現實意義、針對近期香港環境

譚耀宗指，過去有人只提「一國」或者「兩制」，兩種方向都不全面，執行時亦曾出現「走歪」、「偏離」的情況，因此才要「全面」、「準確」落實，重申香港有高度自治，但中央才擁有全面管治權。他認為習近平的講法有現實意義，針對近期香港實際環境和情勢，指出關鍵和重點。

譚耀宗表示，習近平相當重視本港的情況，再次重申對港政策、方針和大方向沒有改變，目前已有《港區國安法》之下，要求繼續落實維護國家安全制度機制。他又引述習近平指，需要維護特別行政區社會大局穩定，保持香港長期繁榮穩定，相信也會是國家未來工作重點。

經民聯：積極推動香港融入國家發展大局

經民聯發聲明指，堅定支持習主席要求維護國家安全、落實全面管治權的說法，促請特區政府繼續完善國安法制，維護國家安全和發展利益，並盡快將一小撮企圖破壞國家安全的犯罪分子繩之於法。經民聯表示，作為對香港懷有高度責任感的工商專業界代表政團，將會「積極推動香港融入國家發展大局，配合國家所需，貢獻香港所長，以促進經濟發展，讓市民安居樂業，共享祖國繁榮富強的偉大榮光」。

全國政協常委、經民聯監事會主席林建岳表示，對習主席的講話「感觸良多，非常振奮」。他指中華民族歷經百年滄桑，在中國共產黨的領導下，「迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現了全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標」，有信心在中共的領導下，中國將昂首闊步地向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進，完成民族復興的千秋偉業。林建岳指，未來必須抓緊「一帶一路」的歷史機遇，秉持「共商、共建、共享」的理念，進一步推動深化「一帶一路」建設，堅持互利共贏，推動國際合作。