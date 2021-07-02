中聯辦五副主任7.1總動員落區　港九新界探1500戶基層家庭派福袋

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-02 19:59

《香港01》早前獲悉，中央駐港機構會在今年七一回歸紀念兼中國共產黨成立100周年，總動員探訪本港基層戶。中聯辦今（2日）發稿指，昨（1日）組織了18支隊伍共300個小組的義工團，分赴港島、九龍和新界，探訪居屋、公屋、劏房市民和新移民、少數族裔等1500戶基層家庭，開展「溫暖關愛進社區」活動。 中聯辦表示，義工團為市民送上精心準備的福袋，與廣大市民共同慶祝中國共產黨成立100週年暨香港回歸祖國24週年。中聯辦副主任陳冬、仇鴻、盧新寧、何靖、尹宗華都有參加活動。

將認真貫徹習近平「七一」重要講話精神

中聯辦表示，在探訪過程中，義工團與市民敞開心扉、促膝交談，了解市民的家庭情況、生活中遇到的困難和意見訴求。受訪家庭均表示，在疫情尚未完全結束的情況下，中聯辦義工的到來讓他們十分感動，感謝中央政府及中聯辦一如既往地關心支持普通香港市民，又說近兩年來，中央連續出手撥亂反正，香港社會得以重回正軌，讓他們看到了信心和希望。

義工與市民交流時表示，此次活動充分感受到香港市民對國家、對香港的真摯感情，中聯辦將認真貫徹中共總書記習近平「七一」重要講話精神，堅守「一國兩制」初心，堅持為民宗旨，積極推動香港解決市民的關心事、困難事，相信有中央的堅強領導和特區政府的依法施政，有廣大香港市民的共同努力，在破解深層次矛盾上攻堅克難、久久為功，香港眼前的困難都會過去，明天一定會更好。