政圈風聲｜中聯辦7.1落區探訪數百基層住戶　規模之大前所未見

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-30 21:40

《香港01》早前報道，今年七一回歸紀念兼中國共產黨成立100周年，駐港機構會有「大動作」，將會總動員探訪本港基層戶。 消息指，相關工作已經開始進行，中聯辦已定於明日（7月1日）下午進行大規模探訪，早前已聯絡港九新界地區人士安排。

駱惠寧去年探訪後最大動作 覆蓋全港各區

中聯辦主任駱惠寧去年中秋兼國慶探訪劏房戶及長者，凸顯香港住屋難這個深層次矛盾，政治意味濃厚。消息指，今年七一探訪活動，較去年國慶規模更大，動員探訪人次可謂前所未見，除了中聯辦高層之外，各級員工將總動員出訪。消息又表示，屆時將在全港各區進行家訪，接觸住戶數以百計，以基層劏房戶為目標。

消息透露，中聯辦早前已透過香港島各界聯合會、九龍社團聯會及新界社團聯會，聯絡各地區小型組織，在全港十八區物色適合受訪的家庭。

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「來自北京意思」 凸顯必須解決住房問題

據了解，今次大規模動員家訪，是「來自北京的意思」，除了顯示中央關心香港之外，更是要藉此機會再次清晰點出，要有決心解決房屋問題。

今年3月全國兩會期間，身兼港澳工作領導小組組長的國務院副總理韓正，表明香港要處理香港房屋問題，「解決這個問題，難度是很大的，但總要有開始解決的時候」。韓正指，解決房屋問題須先達致「全社會共識」，再配合完善的「頂層設計」、「長遠規劃」，然後才能「大手筆處理」及「逐步實現」。

▼駐港機構早前舉辦中國共產黨與一國兩制論壇▼