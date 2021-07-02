七一襲警｜何君堯稱屬顏色革命餘毒　田北辰倡停遊行減警民衝突

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-02 17:39

一名警員昨晚（1日）在銅鑼灣SOGO外遭一名中年男子用刀刺傷，目前情況嚴重，施襲者其後用刀刺向自己，送院搶救後不治，保安局局長鄧炳強形容事件為孤狼式本土恐怖襲擊。 曾遇襲的建制派立法會議員何君堯指事件嚴重，屬「顏色革命餘毒」，又指自己曾親身體會遇襲有多恐怖，為其他政治姿態明顯的人感到擔憂。 實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府應暫停遊行，減少警民衝突，待適當時候才回復市民和平遊行的權利。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府應暫停遊行，減少警民衝突，待適當時候才回復市民和平遊行的權利。（資料圖片）

何君堯稱，今次事件肯定與2014年佔中、2019年反修例運動有關，「顏色革命餘毒未清」，強調2014年佔中荼毒和誤導了很多青年，「50歲都咁樣，青年仲容易畀佢誤導。」他表示，《港區國安法》落實後，在提升國家安全意識方面仍有大量工作需要進行，要花長時間教育，撥亂反正。

他又稱，自己曾經歷遇襲事件，知道有多恐怖，因此一直有做好保護措施，「以往去消遣、睇戲、去街市買餸，差唔多已經無得發生…...食完飯之後雞咁腳返屋企」。他指，他為其他社會發聲、政治姿態明顯的人士感到擔憂，「我係會worry for others。」

田北辰認為，目前最重要的是要減少警民衝突，「咩民主、訴求、遊行嗰啲嘢，暫時唔好搞」，若舉行合法遊行，難保不會出現襲擊或挑釁警察的事件，令其他人一呼百應。他表示，香港沒有可能永遠不批准合法遊行，遲早會回復市民和平遊行的權利。