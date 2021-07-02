七一襲警｜李家超嚴厲譴責「孤狼式」恐襲　稱支持兇徒如美化暴力

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-02 17:19

7.1香港回歸24周年晚上，銅鑼灣SOGO崇光門外有警員遇襲，一名28歲機動部隊男警員遭一名年約50歲男子用刀刺傷。施襲者其後用刀自插胸口，送院後終證實不治。 政務司司長李家超今（2日）在facebook嚴厲譴責「孤狼式」的恐怖襲擊，他表示留意到有人在網上鼓吹以不同形式的活動，支持襲擊警員的兇徒，認為這不但鼓吹、宣揚及美化暴力，更是煽動仇恨，分化社會，變相鼓勵更多人仿效進行「孤狼式」的恐怖襲擊和違法行為，他必須直斥其非，強調如涉違法行為，警方必依法處理。

李家超表示，對受傷警員致以深切的慰問，由於疫情原因未能親身探望，他今日送上花籃及慰問卡，祝願他早日康復。

他續稱，過往在立法會答問和接受傳媒訪問時，多次提到本土恐怖主義的潛伏風險存在，李家超說，這些「孤狼」平日表面看似平常，但往往會受到他人或自我激發而產生極端思想，繼而做出一些極端行為。外國亦有多宗「孤狼式」襲擊，包括用車撞向人群，用刀、手槍、爆炸品襲擊無辜市民等。

李家超表示，市民要提高警惕，留意身邊可疑人物和物品，在安全情況下盡可能向警方舉報和協助執法部門工作，共同防範本土恐怖主義滋生。

警員遇襲網上片段曝光：

李家超又說，7月1日是警隊艱辛工作的一天。全賴警隊的全面部署，確保整體的社會公共安全得到保障。警隊於日間在港九多區處理多宗涉嫌違法及破壞公共秩序事件，不法分子目無法紀，蓄意破壞社會安寧，挑戰法律，他予以強烈譴責。