電影《1921》首映禮　政商界捧場　林鄭：共產黨時刻關心港人福祉

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-04 20:21

慶祝共產黨成立一百周年的電影《1921》今晚（4日）舉行首映禮，多名政商界名人出席，包括特首林鄭月娥、全國政協副主席董建華和梁振英、中聯辦副主任譚鐵牛、外交部駐港公署副特派員楊義瑞等人現身支持。 林鄭致辭時表示，香港自古以來都是中國領土，她稱中國共產黨成立以來，一直堅持維護國家主權、領土完整的信念，亦時刻關心港人福祉。她強調，建黨百年其中有驚天動地、可歌可泣的片段，現已成為國家富強新中國。

林鄭又指，希望入場觀看電影的人，特別是年輕人能吸取戲中青年奮勇向前、自強的精神和力量。她認為要講好中國及香港故事，社會需要更多高質素文化和具創意藝術的載體，期望從事電影等創意產業人士，能為社會帶來富有教育意義及正能量的作品。

慶祝共產黨成立一百周年的電影《1921》舉行首映禮，特首林鄭月娥等人出席。（李澤彤攝）

林建岳：中國短期內控制疫情 讓人民充滿獲得感

《1921》由全國政協常委、經民聯監事會主席林建岳任老闆的寰亞電影，與騰訊影業、上海電影集團等聯合出版和發行，他致辭時表示，在中國共產黨領導下，中國迎來「站起來、富起來、強起來」，現時已成為世界第二大經濟體，進入強國新時代。他又指，面對疫情時，共產黨將保障人民生命安全放在最重要位置，短時間內控制疫情，令中國成為全球經濟回復最快的國家，讓人民充滿獲得感、幸福感及安全感。

他強調香港與中國命運與共，共產黨是「一個兩制」的創立者、領導者及維護者，中央制訂《港區國安法》及完善選舉制度，開啟香港長治久安的階段。

林建岳（右）致辭時提到，在中國共產黨領導下，中國迎來「站起來、富起來、強起來」，現時已成為世界第二大經濟體。（李澤彤攝）

盧偉國：內地上映至今錄三億票房 香港有300場電影包場

經民聯主席盧偉國致辭稱，在共產黨領導下，一百年後的國家發展仍充滿活力，朝氣蓬勃。他希望社會和青年人能從電影中獲得啟迪，融入國家發展大局，發揮自己所長。

盧偉國稱電影講述13位來自國內和旅日歸來的年輕人聚集上海，本着推動國家發展進步的心，排除萬難召開共產黨第一次全國代表大會。他指電影由七月一日上映至今，內地票房收入達三億人民幣，香港票房亦不錯，有300場電影包場。