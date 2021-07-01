銅鑼灣警員遇襲　林鄭月娥：強烈譴責暴力行為　調查背後有否組織

撰文： 彭焯煒 鄭寶生 最後更新日期： 2021-07-02 01:02

今日（7月1日）是香港回歸24周年，在銅鑼灣SOGO外，晚上有警員遇襲，男疑兇送院後死亡，警務處處長蕭澤頤正到場了解。特首林鄭月娥晚上從北京返港，指暴力行為是衝着社會穩定而來，是妄顧法紀。 而行政長官辦公室晚上發稿，指剛從北京返港的行政長官林鄭月娥就事件予以強烈譴責，並對受傷警員致以慰問，祝願他早日康復。政務司司長李家超亦對受傷警員致以深切慰問。

銅鑼灣SOGO對開一名男警員被襲擊受傷倒地。（余睿菁攝）

在銅鑼灣SOGO外，晚上有警員遇襲，現場消息指，受傷軍裝警員左手後背近腋下位置，被疑兇用刀刺傷，「當場流咗好多血」，已經送上救護車。男疑兇自捅心口後倒地，現場有大量血漬。救護員為他施行心外壓，再以救護車送院接受治療，晚上11時20分不治。警務處處長蕭澤頤到場了解事件。

今日（7月1日）是中國共產黨成立一百周年，特首林鄭月娥率領港府代表團到北京參與慶典。代表團晚上返港。

就住襲擊事件，林鄭月娥在機場對暴力行為強烈譴責，指這些行為是衝着社會穩定和妄顧法紀，對於今日香港社會非常珍惜來之不易的社會安寧來說，令人非常之遺憾。

至於男疑兇送後不治，林鄭指警方會全面調查他背後有否組織支持。

此外，林鄭指過去24小時發生多宗違法事件，包括有人投擲易燃物品入禮賓府，亦有涉嫌管有仿製槍械、管有攻擊性武器，印證儘管國安法令香港由亂入治，但仍要提高警惕居安思危，才能確保安長治久安，而她本人及政務司司長會繼續支持執法部門會嚴格執法。

行政長官辦公室：林鄭強烈譴責事件 祝警員早日康復

行政長官辦公室晚上發出新聞稿回應事件，指剛從北京返港的行政長官林鄭月娥予以強烈譴責，並對受傷警員致以慰問，祝願他早日康復。

新聞稿指，林鄭月娥亦關注今日發生的多宗涉嫌違法及破壞公共秩序事件，包括凌晨有人向禮賓府近下亞厘畢道斜坡投擲多瓶易燃物，引起火警；下午港九多個地區亦分別有人涉嫌管有仿製槍械、管有攻擊性武器、侮辱國旗、分發煽動刊物等被捕。林鄭月娥譴責該等行為目無法紀，破壞公共秩序，明顯是危害社會安寧和挑戰特區政權。

林鄭月娥說，經歷2019年下半年的黑暴事件，市民對暴力行為深痛惡絕，亦十分珍惜自《香港國安法》去年實施以來社會穩定的局面。她全力支持警方對暴力及違法行為採取果斷的執法行動，維持治安，保障市民生命財產安全。

李家超對受傷警員致以深切慰問

政務司司長李家超嚴厲譴責7月1日晚上有人持刀襲擊執勤中的警員，導致警員嚴重受傷。

李家超對受傷警員致以深切慰問，並祝願他早日康復。

對於7月1日在港九多區發生的多宗涉嫌違法及破壞公共秩序事件，李家超譴責該等行為嚴重破壞社會安寧和挑戰法律。他深信並全力支持警方依法行事，果斷執法，維護法紀。