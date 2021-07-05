杜葉錫恩紀念館揭幕　料9月開放　梁振英讚不盲從民意籲青年學習

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-05 15:57

杜葉錫恩紀念館暨校史館今日（5日）舉行揭幕禮，全國政協副主席、前特首梁振英擔任主禮嘉賓，他說自己有幸曾與杜葉錫恩（Elise Elliott Tu）共事，形容她一生為香港捨己為人，貢獻本港基層教育，亦是真心為民主之人，不會盲從民意。 慕光英文書院於2019年宣布籌備修建紀念館，改建杜葉錫恩在校園內的故居而成，故居的書房及休憩平台，料9月免費開放予公眾參觀。重點展出作品包括已故國學大師饒宗頤送贈杜太100歲壽辰的墨寶、首任特首董建華頒發大紫荊勳章的照片等。

慕光英文書院今日在校內舉行揭幕禮，由梁振英主禮，港區全國人大代表陳曉峰、陳曼琪、全國政協委員施榮懷、前教育局局長吳克儉等人出席。

梁振英對書院校慶表示熱烈祝賀，他讚揚杜葉錫恩是社會公僕，工作捨己忘私，曾致力教育基層；公職方面曾出任立法局、基本法諮詢委員會、臨立會及港事顧問等職位，有幸曾在數個崗位與她共事。

▼杜葉錫恩紀念館▼

+ 2 + 2 + 2

梁振英寄語年輕人向杜太學習

梁振英指，杜葉錫恩一生追求民主，走入市民中聽市民聲音，但不盲從民意，形容她為後人樹立典範，希望年輕人以杜太學習榜樣，讓其精神在港人心中永遠發熱發光。校董會主席張雅麗指，杜葉錫恩是著名的愛國愛港社會運動先驅、市民熟悉的社會賢達，希望學生學習杜葉錫恩推己及人的精神，為大眾、為國家多作貢獻，祝國家倡盛、香港繁榮。

今次儀式亦為杜葉錫恩及其先夫杜學魁的銅像揭幕，放置在學校正門入口的中間，紀念兩人對社會及教育的貢獻。該銅像由著名雕塑家朱達誠鑄造。