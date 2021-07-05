慕光英文書院設創辦人杜葉錫恩紀念館　盼學生學習救弱扶貧精神

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-05 00:05

香港教育界面臨多項改革，觀塘慕光英文書院有老師堅守崗位，自畢業起一直在慕光任教，即使數年前經歷財困危機亦未有動搖，原來與創校的杜葉錫恩有關。

杜葉錫恩見證香港由英國殖民地時期至回歸，是香港近半世紀來政壇及教育界中舉足輕重的人物，致力推動公平教育，70年代頂着政府壓力，借出校舍讓教協舉辦爭取文憑教師合理薪酬大集會。她生前住在慕光英文書院校舍主樓（舊校）六樓，已被復修及改建成杜葉錫恩紀念館暨慕光校史館，今日（5日）正式開幕，公眾或團體可預約在9月起免費參觀。

慕光英文書院下學年起將在初中課程加入香港殖民歷史、校史等內容，並在紀念館裡上課。現任校長梁超然解釋說：「當初慕光係杜太借軍用帳幕，係平民區開始嘅，想學生學到個種堅毅不屈、正義同救弱扶貧嘅獅子山精神。」

紀念館9月逢星期六對外開放

紀念館佔地約2,000平方呎，當中包括書房及休憩平台，除了重現昔日校舍牌匾；亦展出饒宗頤墨寶、前特首董建華頒發大紫荊勳章給杜葉錫恩的照片等。有興趣參觀的市民或團體，8月起接受預約（熱線 ：2345 3475），暫定9月逢星期六開放，屆時會有學生導賞員講解，詳情可到校網了解。

慕光英文書院校董會主席張雅麗說，慕光英文書院在2019年宣布籌備修建紀念館，目標募捐200萬元，現收約100萬元捐贈，期望開幕後會有更多有心人捐款。

堅持做平民直資遇財困 杜葉錫恩手握老師叫不用擔心

慕光英文書院現有60多名教師，當中部份人是經歷慕光轉直資財困危機仍堅持謹守崗位的校友。慕光中文科老師陳潔珍憶說 ，2013年慕光以平民直資學校為定位，每年學費僅2,000元，翌年出現財政赤字，財困影響教員士氣，當時杜葉錫恩雖已年過百歲，以輪椅代步，仍不時親自安撫老師，「當時佢氣若柔絲捉住我話唔使擔心，仲安慰我哋，當下我都畀唔到反應……直至靈堂上，我應承佢會盡力教好學生，就由1997年畢業教到宜家。」

新學年初中加入校史及反貪內容

慕光英文書院校長梁超然說，慕光英文書院下學年起，會在初中德育及公民課、生活與社會科課程加入校史及反貪內容，每級約有10節課在紀念館上：「香港殖民時期都有不公對待歷史，想學生學到香港人精神、團結大家。」中一認識校史及創辦人（包括杜葉錫恩）；中二則談及杜葉錫恩對香港教育界的貢獻，「當初慕光係杜太借軍用帳幕，係平民區開始嘅，想學生學到個種堅毅不屈、正義同救弱扶貧嘅獅子山精神。」

「杜太強調辦學需保持中立，所以即使佢去中國時係傳教，但慕光並非基督教學校。」 慕光英文書院校長梁超然

60年代向英國國會遊說成立立廉政公署

杜葉錫恩在1913年在英國出生，1940年代到中國傳教、1951年來香港，1954年創辦慕光中學，她在港期間積極參政，包括任市政局議員、立法局議員及回歸過渡時間出任臨時立法會議員。1997年獲頒大紫荊勳章（GBM）。她已於2015年12月8日在香港辭世，享年102歲。

杜葉錫恩最著名的事蹟為在1960年代時，她收到有小巴商會及司機投訴小巴職工與香港警察勾結收取保護費，她明查暗訪之後，直接到英國遊說英國國會議員，批准香港成立廉政公署，打擊香港貪污行為，被認為為香港的廉潔及法治奠定基礎。