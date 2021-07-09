財委會通過撥款306億啟德建新急症醫院　目標2025年完工

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-09 17:30

立法會財委會今日（9日）通過在啟德發展區興建新急症醫院的306億元撥款，目標是2025年完工，伊利沙伯醫院的服務將分階段遷入。 會上亦通過追加23億元撥款支付社區檢測中心及流動採樣站運作、2,640萬元定期檢測，及5項合共37.38億元工程撥款。

立法會的文件顯示，新急症醫院的目標落成時間為2025年。會上，工程界議員盧偉國要求新急症醫院可加快進度。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示支持增建醫院，雖然明白難以公平地比較中醫院及此醫院造價，但仍希望局方回應急症醫院的造價為何高那麼多，與及相關造價估算、招標情況。

當局解釋，由於急症醫院設施複雜性比中醫院高，現時造價已相當合理，而急症醫院在2026年附近主要地區幹道完成後，交通狀況應可應付新增需求。

伊利沙伯醫院分階段遷入服務至新醫院

姚思榮問到，分階段使用的原則為何。伊利沙伯醫院急症室主管何曉輝醫生回應指，會將伊利沙伯醫院的專科門診大樓首先啟用，腫瘤大樓有條件較早開始，急症服務需時較長，其他服務亦會逐步轉移至新醫院。

另外，用以支付社區檢測中心及流動採樣站運作的23.1億元及2,640萬元為未接種疫苗的前線人員作定期檢測追加撥款，在財委會以15票贊成，兩票反對獲得通過。