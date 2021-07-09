區院法官陳廣池遭電話滋擾　大律師公會強烈譴責批損害法治

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-09 18:55

區域法院法官陳廣池昨（8日）表示，強烈譴責近期有人對他的官方電話作滋擾。 大律師公會今（9日）發聲明指，過去曾發出多份聲明譴責對司法人員的攻擊或威嚇，公會就今次事件作出同樣的譴責及重申有關立場。 大律師公會表示，法官須在不受任何干涉的情況下履行其司法職責，對司法人員作出威脅，企圖向法官作出騷擾、施加壓力或影響法官的裁決，均嚴重衝擊司法獨立，強調該等行為衝擊司法運作，亦損害香港法治。

國安法指定法官陳廣池昨（8日）在區域法院表示，強烈譴責近期有人對他的官方電話作滋擾。

陳廣池指與暴動案無關 其他人員亦受滋擾

陳廣池法官昨日在庭上提及其官方電話近期受滋擾的事，他強調這與其審理的暴動案並無關係。他又透露，除他以外，他得知其他法官及司法機構職員，也有受到滋擾的情況，包括電話線路不停收到傳真訊息等，亦影響到同事的工作及公眾人士使用司法機構的服務，認為行為應予以譴責。他又稱：「天網恢恢，疏而不漏。」着執法機構加把勁將不法之徒，繩之於法。

陳官又呼籲法律界人士，包括大律師公會、律師會、資深大律師，及大學或專上學院的學者，以及有理智的市民，應站出來向滋擾及干預司法機構的行為說不。

律政司同日發聲明，表示絕不容忍任何滋擾行為，特區政府將嚴肅跟進，又提醒電話滋擾法官行為漠視法紀，有機會構成刑事罪行，呼籲任何人都不應以身試法。