國安法指定法官陳廣池收電話滋擾　律政司：絕不容忍卑劣行徑

撰文： 高諾恆 最後更新日期： 2021-07-08 19:06

國安法指定法官陳廣池今日（8日）在區域法院處理一宗涉及暴動罪案件後表示，強烈譴責近期有人對他的官方電話作滋擾。 律政司同日發聲明，表示絕不容忍任何滋擾行為，特區政府將嚴肅跟進，又提醒電話滋擾法官行為漠視法紀，有機會構成刑事罪行，呼籲任何人都不應以身試法。

法官陳廣池稱他及其他司法機構職員的官方電話被滋擾，和不斷收到滋擾傳真訊息。

斥滋擾法官行為踐踏法治

聲明指出，滋擾行為有機會構成刑事罪行，任何人都不應以身試法。「《刑事罪行條例》第24條指出，威脅他人使其人身遭受損害，即屬違法；而《簡易程序治罪條例》第20（c）列明，任何人無合理因由而不斷以打電話，旨在對他人造成煩擾或不便，或產生不必要的憂慮，亦屬犯罪。有關行為亦可能觸犯妨礙司法公正，若有確實風險對法庭程序構成干擾，削弱公眾對妥善執行司法工作的信心，更可能干犯藐視法庭。以上的罪行性質嚴重，違法者有機會最高被判處監禁七年。」

律政司提到，任何滋擾法官的行為、人身攻擊及辱罵，甚至是向他們作出威嚇，均嚴重損害法院的權威及打擊公眾對司法制度的信心。「違法者惡意破壞社會秩序，企圖干擾法庭程序，行徑令人不齒。他們不單止漠視法紀、踐踏法治，更會觸犯法律，必定要承擔法律後果。」聲明強調，任何人企圖以卑劣手法影響法官審訊，特區政府必定會嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法，保障司法工作妥善執行以及社會安寧。