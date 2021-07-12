高官違限聚令｜聶德權：出席飯局非接受利益　惟須避免有負面觀感

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-12 13:43

保安局副局長區志光及兩名紀律部隊首長，被揭發出席今年3月出席飯局違反限聚令，事後罰款及致歉，特首林鄭月娥昨稱希望事件告一段落。公務員事務局局長聶德權今日（12日）在立法會出席會議後見記者，他指政府人員不時與各界聯繫，接受款待、出席飯局不是接受利益，但原則上需要避免造成負面觀感或影響。 聶德權承認，事件中存在敏感度不足及疏忽問題，強調日後會多加留意和小心謹慎，又提醒公務員接受款待時要額外留心。對於會否展開紀律調查，他未有回應。

▼高官違限聚令飯局時序▼

+ 5 + 5 + 5

對於有人質疑飯局奢華，聶德權表示，公務員有需要與各界聯繫，強調接受飯局等款待不屬收受利益，原則上只需避免造成負面影響。他又指，保安局等相關部門已發表聲明交代，他沒有更多補充。

聶德權。（羅家晴攝）

林鄭稱三人已交罰款並致歉 事件應告一段落

特首林鄭月娥昨日（11日）亦首度開腔回應，指三人敏感度不足和有疏忽，強調三名官員已交罰款並致歉。對於飯局被質疑奢華，她指三人這次僅獲邀出席，「菜單未去到又怎知呢」，反問「如果去到見到有鮑魚，係咪就要起身離開？」

至於會否有跟進行動，林鄭回應指，基本上覺得三人已承擔法律後果、公開致歉，政府同事亦知道有關場合日後要盡量少去，希望事件告一段落。