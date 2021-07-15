梁振英批《學苑》前總編梁繼平　點錯名「#梁繼昌」｜政壇諸事町

香港大學學生會評議會早前通過議案，「感激」七一刺警後自殺身亡的疑兇梁健輝，引來外界炮轟，特首林鄭月娥周二（13日）稱校方應跟進，港大之後宣布不承認學生會，並收回學生會會址。

中大政治及行政學系高級講師蔡子強撰文指，學生會評議會做法不恰當及錯誤，但反問現屆學生做錯，港大是否要否決多年來建立的學生會制度。

全國政協副主席、前特首梁振英在facebook反駁，重提自己在任發表《施政報告》時點名批評過港大學生會官方刊物《學苑》，而《學苑》前總編輯梁繼平更曾在2019年攻入立法會時在場，但梁振英一時手誤，將梁繼平寫成前立法會議員「梁繼昌」。



梁繼昌舉4相近名字 笑言「好亂啊！」

梁繼昌發現自己被「點名」後，在facebook分享該帖回應，稱自己從未入讀港大，帖文令人莫名其妙，呼籲把有關名字「攪清」，以正視聽。梁振英其後曾修改帖文，改回「梁繼平」。

梁繼昌在CY修正帖文後，出文寫道：「梁繼昌 梁繼璋 楊繼昌 梁繼平 他們是甚麼人？」，笑言「好亂啊！」。

梁振英的帖文指，港大學生會評議會上周的決議和聲明絕不是單一事件，亦非偶然。他指雖然要愛惜青少年人，但絕不能低估問題嚴重性，認為姑息只會造成更大範圍和更嚴重的禍害。

蔡子強的評論原本提到，港大學生會曾於1980年代與中大學生會分別去信國務院，表示支持香港民主回歸，當時曾獲時任總理趙紫陽回信讚揚愛國情懷，強調不應因現屆學生會表現而否決整個學生會制度。