學者商界促釋放土地潛力　郭基煇：不應排除發展郊野公園邊陲地帶

民建聯今日（15日）舉行圓桌會議討論房屋問題。公屋聯會總幹事招國偉與民建聯立法會議員柯創盛，皆建議政府設立房屋策略督導委員會，檢視香港整體的房屋發展，處理土地問題。地產建設商會副會長郭基煇認為，政府不論短、中或長期，只要是能解決土地問題的方法都應考慮。



高力國際：新界土地可考慮官商合作發展

高力國際亞洲估價及諮詢服務常務董事劉振江表示，房屋市場要發展，需要官方政策和基建支持，亦需要商人協助營運。劉以新界土地為例，若要把土地和業權集合並釋放土地潛力，可考慮採用官商合作模式，認為即使政府擁有很好的宏觀意願，但若沒有私人市場配合，只會事倍功半。

就新界私人土地發展，城大建築科技學部高級講師潘永祥着眼於補地價制度。他指現時的制度下，若政府需要改變土地用途，需要城規會批核、處理交通及保育和補地價，而現時機制是需要收取所有補地價，令對發展商而言誘因變小。結果發展商轉而購買私人土地或參與政府招標以得到發展用地，而不是積極發展手上土地，他建議政府不要收取全額補地價。潘永祥又說，政府在處理土地問題上需要很大的改革，認為不要怕市民誤會官商勾結。

對於政府早前引用《收回土地條例》收回新界私人土地，地產建設商會副會長郭基煇指，只要目標土地是業權分散或沒有規劃，而收地後用作興建公屋的公共用途，發展商都會樂意配合。郭認為政府要「雙軌並行」，例如當有祖堂地、棕地及農地可進行發展時應優先發展。對於發展郊野公園邊陲地帶，郭基煇指政府不應排除該選項，認為不論短、中或長期，只要是能解決土地問題的方法政府都應考慮。

招國偉建議政府設立長遠房屋策略督導委員會。（李澤彤攝）

指房屋機構有各自目標 倡重設長遠房屋策略督導委員會

會上多人提出要成立組職，以督導房屋政策。招國偉指，各個房屋機構各自都有自己的目標和使命，故建議政府可以重設長遠房屋策略督導委員會，檢視香港整體的房屋發展，包括公營及私營房屋。

柯創盛在會上直言，政府有必要釋放土地潛力，指現時有很多土地空置，反映政府沒有「大刀闊斧」處理，冀特區政府能夠有明確的目標，及設立高層次的督導委員會處理土地安排。

郭基煇表示支持特首林鄭月娥今日所提及的5大方向，但認為除了政府有「持之以恆」的決心外，亦要有實際和有效的執行方式及路線圖，例如善用私人市場，讓私人發展商能提早建屋。他建議政府設立跨部門小組，聚焦和督導房屋問題。

柯創盛：《長策》與「3年上樓」的關係不能分割

運輸及房屋局局長陳帆今日指，公屋輪候時間與《長遠房屋策略》中「3年上樓」的目標掛勾是兩碼子事。柯創盛在會上表達不滿，強調若沒有一個目標和方向，在提供單位上「難以夢想成真」，指「3年上樓」的目標是有需要與《長策》掛勾。柯又表示，他在立法會提出的「改革房屋政策，解決住屋問題」的修訂議案今日通過，期望政府能夠多管齊下覓地建屋。