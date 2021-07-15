特首林鄭月娥今天（15日）到立法會出席行政長官答問會，她在開場發言以15分鐘大談土地、房屋政策，稱市民長期不能安居，政府不敢怠慢，未來一年將會加倍努力，從五方面增加房屋土地供應，包括加強高層督導，不容政出多門、積極推展交椅洲人工島和新界北區發展區研發和規劃，確保十年後的土地供應充足等。



+ 22

稱加快鐵路網絡發展

林鄭在開場發言表明，未來一年從五方面加倍努力增加土地房屋供應，包括加強高層督導，不容政出多門；積極推展交椅洲人工島和新界北區發展區研發和規劃，確保十年後的土地供應充足；更進取地採納基建先行、創造容量原則，加快新策略道路和鐵路網絡發展；進一步簡化發展流程，提升發展局項目促進辦事處和各部門審批私人發展項目的效率；檢視市區重建的方法，處理樓宇老化問題。

林鄭又強調，回歸以來，香港房屋供應受多方面因素影響，歸根結底是沒有持續的土地供應，要徹底解決土地房屋問題，需要的不是「因時制宜」的短期招數，而是持之而恆的決心，需要「不會因經濟短期波動和物業價格升跌而動搖政策的勇氣」，形容本屆政府已實現這種決心和勇氣，希望未來的政府秉持這個理念。

林鄭強調，回歸以來，香港房屋供應受多方面因素影響，歸根結底是沒有持續的土地供應，要徹底解決土地房屋問題，不需要因時制宜的招數，而需要是持之而行的決心。（鄭子峰攝）

房策不需「因時制宜」招數

林鄭又提到，當社會平穩，國家安全、政治安全得到保障，議員和市民自然期望管治成效提升，政府應展現更大決心和魄力，處理社會長期存在的問題，強調土地房屋政策是本屆政府重中之重，自己在任特首的歷份《施政報告》，也將房屋政策放在經濟、民生章節之前；2018年後的《施政報告》，房屋、土地政策更獨立成章。她又指首份施政報告清楚表明房策有四大元素，強調政府有不可或缺的角色、以置業為主導滿足市民需求、盡快支援輪候公屋和居住環境惡劣的家庭等。

林鄭稱，開拓可供發展土地非一朝一夕，指有人埋怨政府浪費時間開展土地大辯論，有人批評政府捨近圖遠、捨易取難，重申政府在開拓土地工作從來沒有「好整以暇」，而是如行軍打仗、寸土必爭，過去的土地工作不少都在爭議中推進，不少更成為立法會拉布對象和社會激進分子的抗爭目標，現在社會、議會回復平靜，推展過程才相對順利。

林鄭大騷政績，稱本屆政府落實了多項突破性舉措，包括明顯傾斜公營居屋，將公私營比例改為七三比，落實房屋不是簡單商品的政策立場，（鄭子峰攝）

▼▼▼一覽行政長官答問會相關內容▼▼▼



答問會｜林鄭五招增房屋供應 力推交椅洲人工島、不容政出多門

曾承諾修改防賄條例 林鄭今明言「一定走數」：未來特首也不應做

通關｜林鄭月娥：已多次向內地官員反映 「佢哋都覺得我好煩」

答問會｜林鄭：過去很多「趕客」行為 冀改變內地人對港負面形象

麥美娟倡重推一手樓空置稅 林鄭拒承諾：勇氣和魯莽是一幣兩面

林鄭：不打算強制市民接種疫苗 擬要求更多公務員打針或定期檢測

被問是否想「親自延續」施政 林鄭月娥：唔使兜彎問，我唔會答

建黨百年︱林鄭月娥：會「用好」社會氛圍 讓市民更認同共產黨

林鄭月娥：現屆政府開發土地寸土必爭 5方面加強房屋供應

稱公營房屋落成量較梁班子多

在開場發言，林鄭亦大騷政績，稱本屆政府落實了多項突破性舉措，包括明顯傾斜公營房屋，將新增土地公私營房屋比例改為七三比，落實「房屋不是簡單商品」的政策立場，又強調土地工作不是紙上談兵，例如去年《施政報告》已宣布覓得330公頃用地，建造全數十年長策目標的單位。

林鄭又稱，政府在全力覓地、造地之餘，也全速興建公營房屋，指本屆政府五年任期內料建造9萬多個公營房屋單位，較上屆政府的五年任期、建造了6.68萬個公營房屋單位，數量多近一半，但仍與公屋輪候冊數字、其他渴望置業的家庭數目仍有一段頗大距離，預計下一個十年期上半部供應仍會緊張，房委會和相關部門正「全力提速」，她亦會親自促有關工作。