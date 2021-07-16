韓大元引述夏寶龍：法治秩序迅速回復　國家安全及人權不矛盾

全國港澳研究會今早（16日）舉行主題為「國安法實施一周年回顧與展望」的專題研討會，並在北京、香港、澳門三地以連線方式舉行，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上發表講話。

基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元表示，夏寶龍的講話多方面總結《國安法》實施一周年的成就，包括社會進入穩定發展階段、法治秩序及環境迅速回復、特區政府施政能力進一步強化等。他引述夏寶龍稱，不少港人關注「一國兩制」實施50年後會有何變化，又指香港在共產黨領導的第二個100年後，應是經濟繁榮，年輕人可告別住房困難的問題。



韓大元引述夏寶龍稱，香港在共產黨領導的第二個100年後，應是經濟繁榮，年輕人可告別住房困難的問題。（資料圖片）

陳端洪：「愛國者」需有治理能力 包括解難、團結各界



韓大元引述夏寶龍指，若有人進入特區政府的管治隊伍，必需是堅定的「愛國者」、擁護《基本法》和特區。他強調，國家安全及人權並不矛盾，強調市民的言論及遊行示威、新聞自由，都受《基本法》保護。

在北京參與研討會的澳門基本法委員會委員、北京大學法學院教授陳端洪表示，夏寶龍在會上提及「愛國者治港」的標準，強調「愛國者」需有治理能力，包括理解國家和國際形勢的政治能力、解決困難的能力、為百姓辦實事的能力，以及團結各界的感召力。

陳端洪又指，香港實行的民主必須有底線，更要以國家安全為前提。他又指，民主不能當飯食，亦不能照搬西方模式的民主，應從實際情況探索屬於自己的模式。陳端洪強調，民主需要循序漸進，不能冒進，同時應兼顧社會不同階層的利益。