夏寶龍回歸迄今最強勢港澳辦主任　今早發表重要講話

全國港澳研究會今日（16日）早上舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，國務院港澳辦主任夏寶龍將發表講話。

夏寶龍去年2月出任港澳辦主任後，可謂主導香港政局，短短一年多領軍落實兩大重要舉措，分別是實施《港區國安法》及改革香港選舉制度。夏寶龍今次講話，除了審視國安法工作，料亦談及DQ議員資格的紅線，傳遞中央指導原則，從中可窺探未來港澳系統工作方向。



無港澳背景包袱 反利大刀闊斧改革

歷任港澳辦主任多具外交背景或港澳系統出身，回歸後首任港澳辦主任魯平，早於1978年已調任港澳辦工作。王光亞曾任外交部副部長、中國駐聯合國代表，繼任的張曉明初入官場已在港澳辦工作。夏寶龍上任之初，政界關注他長期作為內地地方大員，缺乏港澳系統背景，但這反而是一大優勢，讓他更放膽進行大量改革工作。

夏寶龍1997年擔任天津市副市長，2002年習近平上任浙江省委書記，2003年即把夏寶龍調任為浙江省委副書記，成為習近平副手，二人頗有淵源。2012年中共十八大，夏寶龍當選中共中央委員，同年上仼浙江省委書記。2013年，夏寶龍在浙江推動「三改一拆」，在「拆除違法建築」政策之下，拆毀超過2,000間基督教堂的十字架。同時夏寶龍重視水利，推動「五水共治」，即治污水、防洪水、排澇水、保供水、抓節水。

退休之齡掌港澳辦 地方經驗顯示執行力強

按內地慣例，地方省委書記年滿65歲就要退休，2017年，年近65歲的夏寶龍被調任至中共全國人大環境與資源保護委員會副主任委員，外界認為是退居二線，未料1年之後，夏寶龍當選全國政協副主席並兼任秘書長，晉身國級領導人。

2020年初，夏寶龍以退休之齡出掌港澳系統，外界分析指可免除升遷包袱，能夠更忠實地執行中央對港工作。而地方大員的經驗，顯示具有處理複雜社會政治矛盾的經驗，以及有強大的執行能力。至於過往經歷從未涉足港澳事務，則可以在大規模改革之中撇除利益及人事關係，大刀闊斧改革。

國安法、選舉改制雷厲風行

上述分析在夏寶龍上任1年多已經得到證實。2019年10月底中共十九屆四中全會，提出要「建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制」，12月納入全國人大常委會2020年度立法工作計劃。夏寶龍2月上任，5月中全國人大常委會已擬訂相關草案，並於5月28日全體表決通過，6月底再由人大常委會全票表決通過《港區國安法》。

至於選舉改制，尤記得，夏寶龍在今年2月底的全國港澳研究會研討會，為「愛國者治港」定調，強調「特別要抓緊完善有關選舉制度」，確保香港管治權「牢牢掌握在愛國愛港者手中」，並提到完善有關選舉制度，必須在中央的主導下進行。

及後，選舉改制雷厲風行推進，3月11日全國人大會議通過有關決定，3月15日起在港舉辦60多場座談會聽取意見，3月30日全國人大常委會通過修訂，3月31日起施行。

2月22日全國港澳研究會舉辦「愛國者治港」研討會，港澳辦主任夏寶龍在北京發布主題演講。（央視新聞聯播畫面）

或為DQ劃紅線

夏寶龍政治過硬、執行力強，主導香港政局，有人形容，身兼中央港澳領導小組副組長的夏寶龍，是回歸以來最強勢的港澳辦主任。政圈流傳，去年局長「大執位」，亦是夏寶龍親自揀蟀。

夏寶龍今日將會發表重要講話，除了主題「國安法實施一周年回顧與展望」之外，極可能會談及近日政治議題，包括港府將取消區議員資格。值得注意的是，今次研討會分北京、香港、澳門三地舉行，近日澳門當局全數DQ民主派立法會選舉參選人，對香港的選舉亦有啟示，政界關注夏寶龍會否借此說明DQ議員的紅線。