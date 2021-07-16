劉兆佳引述夏寶龍：管治者要德才兼備　選舉須嚴格把關

全國港澳研究會今早（16日）舉行國安法一周年專題研討會，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上發表講話。全國港澳研究會副會長劉兆佳引述夏寶龍指，特區政府要在未來三場選舉嚴格把關，不能容許任何一個反中亂港分子進入管治架構，個人預計候選人資格審查會在審查方面將會相當嚴厲。他又引述夏寶龍指，治港者要德才兼備，有能力管治香港。

基本法委員會副主任譚惠珠表示，夏提到愛國者治港非常重要，但治港者也要有才、有德、有能力，市民期望社會有新面貌。



劉：選舉須嚴格把關 未提具體標準及措施

劉兆佳會後引述夏寶龍指，國安法發揮止暴制亂作用，愛國愛港力量士氣大振，反對勢力被壓制，特區政府可集中精神處理社會民生問題，解決深層次矛盾。

他指，夏寶龍提到特區政府要在未來三場選舉嚴格把關，不能容許反中亂港進入管治架構，可以想像資審會在審查方面相當嚴謹，但未有提到具體措施和標準，現實上亦不可能說得太具體。劉引述夏寶龍指，中央對治港者有相當高的要求，需要德才兼備，既有能力管治香港，要和反中亂港勢力展開鬥爭，亦要有能力解決香港深層次矛盾，令港人有所盼望。

被問到夏寶龍稱管治者要德才兼備是否不滿意現屆政府施政，劉兆佳表示夏寶龍相當肯定現屆政府止暴制亂的成效，對警隊高度讚揚。

劉兆佳提到，夏寶龍嚴正警告歐美政客實施制裁只會更激起中央和中國人阻止外國勢力干預內政的決心，中央不會因為歐美政客的行動而改變對港取態。

港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

譚惠珠引述：管治者須「有才、有德、有能力」

譚惠珠引述夏寶龍稱，《國安法》的實施，令政府和立法會恢復正常互動，亦沒有影響香港國際金融地位，香港外來投資無減少，滬港通及深港通活動大增。

她指，夏寶龍提到愛國愛港應是「深入民心」的想法，「愛國者治港」非常重要，但管治者也須「有才、有德及有能力」，因為香港市民期望社會有新面貌，管治者要在解決社會深層次問題、面對國際競爭及壓力和創科突破方面，排除萬難達至目的。

譚惠珠指，夏寶龍讚揚警隊沒有退縮、「好大犧牲」，亦沒有提及對任何政府官員的不滿。

陳弘毅：團結各方力量、有容乃大

基本法委員會委員陳弘毅提到，夏寶龍指出本港應團結各方力量，「有容乃大」，即持不同意見的人士也應團結起來。

被問到夏寶龍指要嚴格把關選舉，是否代表反對政府的聲音難以「入閘」，陳弘毅相信只要能獲得足夠提名的人士便可入閘，因目前每一名參選人需要在選委會各界別取得兩票才可參與，料也可篩選部分人士。

對於特首林鄭月娥決定「走數」，不修訂《防止賄賂條例》，陳弘毅指出中央的政策沒有改變，估計林鄭月娥當初提出建議時，未有考慮中央看法，目前她更了解中央想法因此不修訂條例。