專訪｜深耕地區三十載　陳琬琛難捨街坊情　冒追薪風險決留守議會

民主派前年在區議會選舉大勝，破天荒贏得逾380個議席，一舉取下17區區議會主導權；兩年後，物轉星移，政府修例要求區議員宣誓，政圈流傳政府訂下四條紅線，包括參與民主派初選、簽署抗爭聲明等，被DQ者更會被追討上任至今的薪津，觸發區議員辭職潮，至今逾200人辭任。



在地區深耕逾30年的荃灣區議會主席陳琬琛未有跟大隊辭職，決定留守宣誓。他接受《香港01》專訪時直言，已為留任作最壞打算，包括被DQ甚至被追討逾百萬薪津。陳琬琛認為，相比之下，服務街坊更具意義，故決定堅守崗位至最後一刻，「正如一個家庭，你是一份子，如果因為某些事件離開，反而我會有點後悔，點解離開呢個家庭。」



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區選長勝將軍 處理逾萬宗街坊個案

「陳生，我有問題想問」、「唔知點填份表啊」，30多年來，陳琬琛議員辦事處每日都絡繹不絕，至今處理過萬宗街坊個案，申請長者卡、5000元消費券、預約打針…...，街坊有事只會到辦事處或致電求助。陳琬琛稱，早已將辦事處電話轉駁至其私人號碼，為是讓街坊24小時聯絡到他。

由1985年開始擔任區議員，轉眼36年，當日的熱血青年走到花甲之年。陳琬琛辦事處擺放的感謝狀、照片，記載區內多年變化，唯獨不變是與街坊的聯繫和感情。陳琬琛指，區內有不少長者居住，辦事處特意設置輪椅、板車租借服務，助街坊不時之需，另亦花費約萬元添置血壓機供長者使用。不過最令他滿足的，就是在區內舉辦30年多年的粵曲班，他強調不少街坊由40歲唱到70歲，粵曲班班長現年已103歲。說起這些，他臉上總是洋溢微笑。

梨木樹邨內的人、事、物，見證著陳琬琛從政生涯的高低跌蕩。（歐嘉樂攝）

面對DQ風險或被追薪壓力 陳琬琛仍堅持留守

2019年的區議會選舉，民主派大勝，陳琬琛首次擔任區議會主席。他稱上任後一直推動議會做得更多，荃灣區不僅成為全港首個派口罩的區議會，亦倡議該區打造成「花園城市」。陳琬琛說，未來仍有地區項目想推展，包括改善劏房戶的居住環境，慶祝荃灣成為衛星城市60周年活動等。

雖有滿腹大計，但能否推動仍是未知之數，政府早前修例要求區議員宣誓，政府近日傳出多名議員將遭DQ，更有機會被追討過百萬薪津。陳琬琛指，區議員們曾在不同場合討論，當時不少議員希望留任，但得知有機會被追討薪津，不少人面對沉重經濟壓力，唯有忍痛辭職，「越嚟越多人辭職，某程度上對留喺到嘅人相當大壓力，因為如果政府真係咁樣實行嘅時間，咁你要承擔個後果，唔係幾十萬，而係過百萬」，但此刻他仍希望能夠服務社區，盡最大能力做到最好。

「服務大家三十多年，這段日子有段時間都辛苦，尤其喺呢刻好大壓力，今日唔知聽日事，將會面對咩後果，但係相比起每一日幫到街坊，你見到每一秒、每一刻都有街坊搵我哋……..街坊喺最無助嘅時間搵到人幫手，我幫到手都好開心」 陳琬琛

訪問期間，不少街坊到辦事處向陳琬琛求助。（歐嘉樂攝）

上月退出公民黨 稱無參與任何初選工作

離開不容易，留下來或許更難。公民黨曾以政黨名義簽署「墨落無悔」聲明，被指是DQ紅線之一，近月多名區議員退出公民黨，包括加入了公民黨10多年的陳琬琛。如何評估自己被DQ的風險？陳琬琛說：「我已經退出黨（公民黨），其實我自己無參選任何初選工作，我係被動性嘅，因為填表（簽署聲明）個刻喺黨友，政府點睇我哋唔知，但喺會盡力解說情況。」

點解我能夠堅持（做區議員）30幾年，真係同荃灣區有一份感情，其實我放棄做區議會工作唔難，我唔係為區議會嘅薪津，難嘅係同街坊呢份感情同關係，我覺得呢個係一個家。 陳琬琛

作為區議會主席，人工比普通區議員多一倍，若遭DQ或被追討逾二百萬薪津，陳琬琛說，已想像過最壞打算，但相比起能夠服務街坊，他選擇留下，堅守崗位到最後一刻，「正如一個家庭，你是一份子，如果因為某些事件離開，反而我會有點後悔，點解離開呢個家庭。當然我相信其他區議員有其他考慮，但我會盡我能力去服務（街坊）。」