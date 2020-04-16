政府削區會撥款最多涉百萬元　楊彧斥政治報復　陳琬琛：前所未見

由民主派主導的新一屆區議會已運作逾四個月，有多名區議會主席表示，收到民政事務總署通知，決定削減本財政年度的區議會撥款，稱預留作防疫抗疫工作之用，平均削減2.6%社區參與計劃撥款，其中葵青區議會撥款被削減5.6%、共155萬元；大埔區議會被削減3.45%撥款，涉及金額約80萬元；南區區議會亦被削減約4%、共76萬元撥款；深水埗區議會被削減2.9%撥款、約76萬元。 民協深水埗區議會主席楊彧批評，削減區議會撥款做法前所未見，明顯是政治報復和具政治考慮，又指各區議會於過去數月來在防疫工作毫不吝嗇、盡心盡力，包括撥款逾百萬元購買防疫物資，質疑政府以防疫為由削減撥款是說不去。擔任區議員已逾30年的民主黨沙田區議會主席程張迎亦表示，過去區議會只試過凍結撥款金額，從未試過削減撥款，他又指各區議會在防疫的積極性無可置疑，質疑政府為何要削減撥款，「唔畀區議會一齊抗疫，呢個理由完全自相矛盾」。

程張迎（下排中）亦表示，過去區議會只試過凍結撥款金額，從未試過削減撥款。（資料圖片/余俊亮攝）

最多抽起百萬元撥款

區議會撥款主要分為兩部分，分別為社區參與撥款及地區小型工程撥款，政府近日通知各區區議會主席，將削減18區的社區參與撥款，削減比率由0.015%至5%不等，最多涉額逾百萬，據指政府以抗疫為由，將削減款項撥入應急款項。

綜合各區議會消息，西貢區議會僅削0.015％撥款、共3,950元；沙田區議會被削1.72%撥款、共55.8萬元；南區區議會則被削減約4%、共76萬元撥款；深水埗區議會被削減2.9%撥款、約76萬元；油尖旺區議會被削4.1%撥款、共100.4萬元；荃灣區議會被削2.6%撥款，涉款54萬元；葵青區議會撥款較去年度少5.6%、共155萬元；東區區議會被抽起逾2%撥款、約六十多萬元。

楊彧批評，削減區議會撥款做法前所未見，明顯是政治報復和具政治考慮，又指各區議會於數月來在防疫工作毫不吝嗇、盡心盡力，包括撥款逾百萬元購買防疫物資，質疑政府以防疫為由削減撥款是說不去，又認為政府應與區議會在防疫工作上合作，而非透過削減撥款架空區議會。

關永業認為政府做法有政治考慮。（資料圖片/張浩維攝）

資深區議員指前所未見 關永業指或與泛民拒批慶回歸等政治活動有關

程張迎指出，過去區議會只試過凍結撥款金額，從未試過削減撥款，他指各區議會在防疫的積極性無可置疑，反而政府在防疫抗疫工作「唔知抗疫抗咗去邊」，質疑政府為何要削減撥款，「唔畀區議會一齊抗疫，呢個理由完全自相矛盾」，又認為削撥款的做法充滿政治警號。程張迎認為，若政府希望把部分撥款留作抗疫，可規定相關區議會撥款之用途只可用於抗疫，而非直接抽起撥款。

同時擔任逾30年區議員的公民黨荃灣區議會主席陳琬琛亦表示，剝減撥款屬前未所見，認為撥款對區議會工作有影響。陳琬琛指出，民主派現時在區議會取得主導權，政府卻以不同方式阻撓和打壓區會工作，是次剝減撥款明顯予人有政治考慮的觀感，以防疫抗疫為藉口，抽起區議會資源。

新同盟大埔區議會主席關永業同樣認為政府做法有政治考慮，他認為民主派早前表明不會批出撥款，舉行慶回歸、慶國慶等政治活動，質疑政府是次抽起區議會撥款，為取回相關款額，以政府名義自行舉辦這些政治性活動。

公民黨荃灣區議會主席陳琬琛亦表示，剝減撥款屬前未所見。

政府：有需要預留更多資源處理突發事宜

《香港01》向民政事務總署查詢削減撥款的詳情和細節，包括各區議會被削撥款的數字，署方回應表示，政府每年為區議會提供撥款，用以推行社區參與計劃，以滿足地區的需要，有關計劃可包括社區建設活動、地區體育活動、藝術文化節目、綠化活動和義工活動等。署方指，區議會負責建議應予推行或資助的活動及審核撥款申請，確保撥款的使用符合地區的需要，令更多社區人士受惠。

署方續指，因應社區岀現的突發情況，包括最近的新型冠狀病毒疫情，政府有需要預留更多資源處理突發事宜，例如制定抗疫措施和活動以推動社會各界一起參與抗疫。就此，政府須增加社區參與計劃下的應急費用，而撥予18區區議會用以推行社區參與計劃的撥款額亦因而有所調整。