《號手就位》｜林鄭鼓勵睇國劇　偶像軍劇展示新式主旋律宣傳手法

ViuTV以同志為題材的電視劇《大叔的愛》，引發全城熱話，但特首林鄭月娥今日（20日）在行政會議前記者會表示，未有看《大叔的愛》，反而看了港台播出的國劇《號手就位》，指劇集由一群年輕演員演出，「很勵志、很正面」，鼓勵大家看看。

內地向來拍攝很多「主旋律」劇集，描寫解放軍的劇集亦有不少，而港台今次播放《號手就位》，是2021年最新軍劇，採用了不少近年常用的「軟宣傳手法」，向觀眾展示不同於過往「熱血英雄」的一面。



《號手就位》在內地大受觀迎，多名青春偶像參與演出，男主角李易峰以歌手出道後有「國民校草」之稱，曾拍攝電影《動物世界》，憑電視劇《麻雀》奪得中國電視金鷹獎最具人氣男演員及觀眾最愛的男演員獎，另一主角陳星旭曾在《東宮》飾演李承鄞大受好評。此外飾演心理醫生的張馨予曾參演《非誠勿擾2》，在《封神英雄榜》飾演蘇坦己、在《神鵰俠侶》飾演李莫愁而廣為人知。

長篇小說改編劇集 作者曾就讀二炮工程學院

要分析《號手就位》，首先要理解它的背景。這是根據長篇小說《斑斕：畢業了，當兵去》改編的電視劇，小說的作者叫豐傑。豐傑在2004年入讀二炮工程學院，2008年畢業後，開始寫軍旅小說，現就讀於解放軍藝術學院軍隊中青年作家評論家研修班，豐傑對於軍旅生涯可說有親身體會。

《號手就位》是描寫幾個青年人進入火箭軍的前後經過，火箭軍的前身正正就是作者豐傑待過的二炮部隊。

前身為二炮部隊的火箭軍，是2015年從陸軍附屬兵種「分家」，成為海陸空三軍之外的第四支獨立兵種。火箭軍的裝備包括廣為人識的「東風」系列導彈，以及「長劍」系列飛彈，在瀋陽、昆明、蘭州等地均有基地，是近年解放軍重點培訓和宣傳的部隊。

角色有血有肉有缺點 務求讓年輕觀眾有共鳴

港台創意總監馬浚偉在接受訪問時表示，這是一齣國家級支持的劇集，可以讓香港人理解一下，為何大學生會去當兵，他會遇上甚麼事情，而這齣劇集也有輕鬆的一面。可以見到，內地「主旋律」劇集已不再是單一地描述軍人英姿和家庭感情，而是加入更多年輕人「貼身」的經驗，例如年輕人對生活的迷茫，務求年輕人有共鳴。

《號手就位》就是這樣的劇集，故事講述幾個大學生，畢業後進入軍旅，在不同崗位受訓的情況，當中遇着難關和挑戰，有人為了個人勝利而採取不允許的手段，亦有人質疑命令、憑主觀判斷當下情況帶領團隊勝利。故事並不是一面倒「全體正面」描寫，更多的是描寫每角色都是有血有肉有缺點的人，而按照每個人的優缺點，最終得出他們應得的結局。

主旋律影視作品 以科幻、愛情、青春劇軟性包裝

近年的「主旋律」劇集和電影，已經不是走《戰狼》熱血愛國軍人路線。舉例說，2019年內地科幻電影《流浪地球》滲入了中國傳統思想（家庭團圓），亦有評論指電影弱化「人類命運共同體」而強化民族主義成份，例如在太空站描述中俄合作的同時完全不見美國人。

無獨有偶，不少「新式主旋律」影視作品，都是從小說改編，除了《流浪地球》和《號手就位》，今年初內地首播的電視劇《愛上特種兵》，打破了過往「招募、訓練、演習」的成長模式，從偶像劇角度顯示出中國特種兵的魅力，特種兵男主角與外科醫生女主角一同追求理想，是少有重視愛情元素的軍劇。

《號手就位》討論串閱讀量以十億計

這類「新式主旋律」劇作，目的當然是要打入年輕人市場，而在內地的確成功。根據統計，《號手就位》播完後「#號手就位」在微博主話題閱讀量超過18.8億次，討論量有293.6萬個，熱議話題「#號手就位李易峰#」閱讀量高達72.7億次，以軍劇來說十分成功。

正如《號手就位》總導演李路所說，希望通過一群有血有肉的男子漢形象，「重塑中國的當代偶像觀」。不過，劇集主角李易峰、陳星旭、章若楠雖然在內地十分受歡迎，但能否以「青春偶像劇」包裝讓香港觀眾受落，仍是未知之數，畢竟過往未有相關經驗參考。