中印衝突｜解放軍遠程火炮分隊演練　4200米高原上協同無人機作戰

中印邊境局勢不穩，解放軍高原戰備。新疆軍區炮兵旅遠程火箭分隊與空軍無人機演練畫面公開。



官方央視軍事頻道7月19日報道顯示，解放軍新疆軍區炮兵與空軍無人機協同演練。演練中，無人機鎖定目標、全程跟蹤，對打擊情況進行實時偵察；遠火分隊根據無人機實時採集的目標訊息，調整參數、裝定諸元，精準命中並有效摧毀目標。

與此同時，西藏邊防官兵進行多種武器實彈射擊訓練。報道稱，迫擊炮、重機槍、榴彈發射器、便攜式防空導彈……海拔4,200多米，西藏軍區某邊防團開展實彈射擊訓練，6種武器輪番上陣。

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另外，解放軍第81集團軍某旅首次開展遠火裝備高原實彈射擊演練。報道介紹稱，遠火裝備自動化程度高，具備精確制導能力，在沒有雷達、氣象探測等保障要素的情況下，依然能夠準確命中目標。

當前，中印軍隊雖然在邊境脱離接觸，局勢放緩，但是仍有一些遺留難題沒有解決。

7月14日，外長王毅同印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在塔吉克斯坦杜尚別舉行了雙邊會晤，就邊境問題展開磋商。

中國外交部網站7月15日發表聲明稱，王毅在會晤中表示，中印邊境形勢總體趨向緩和。但同時，中印關係仍在低谷徘徊，這不符合任何一方利益。

他指出，雙方應該將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過擴大雙邊合作積極面，為談判解決分歧創造有利條件。要鞏固已取得的脱離接觸成果，嚴格依照雙方協議和共識，不在敏感爭議區採取任何單方面行動，避免因誤解誤判導致局勢反覆。要着眼長遠，從應急處置逐步轉向常態化管控，防止涉邊事件對雙邊關係造成不必要干擾。

針對這次會晤，印度外交部網站7月14日發表聲明稱，蘇傑生向王毅指出，2021年早些時候在班公湖區的成功脱離接觸為解決遺留問題創造了條件。希望中方與印方共同努力實現這一目標。但蘇傑生指出，其餘地區的問題仍未解決。