夏寶龍稱告別劏房　劉業強：不認為針對丁權　設委員會檢視祖堂地

國務院港澳辦主任夏寶龍上周發表講話，提到希望香港告別劏房及籠屋。鄉議局主席劉業強今（20日）表示，不認為夏寶龍的講話是針對擁有丁權的人士或地產商，不擔心會影響到丁屋政策。

他說，鄉議局希望在短時間內解決房屋問題，因此已成立房屋供應專責委員會，檢視祖堂地等發展。



被問到夏寶龍提及希望香港告別劏房及籠屋，會否擔心下一步會針對丁權，劉業強指，國家對香港出現劏房等住屋問題的感覺不良好，但不擔心會「郁到丁屋」，認為香港仍有很多增加房屋供應的方法，例如可釋放丁地發展潛力、將閒置學校改建成住宅。他亦提到，很多郊野公園邊陲實際上位處馬路旁，可用作興建房屋。

將用兩三年時間探討祖堂地發展方向

他指，鄉議局成立的房屋供應專責委員會，將由大約10名鄉事以及多名顧問和策劃者組成，將以兩至三年的時間探討祖堂地、農地等土地發展方向。

特首選委會選舉9月舉行，鄉議局佔27席，被問到將如何分配席位，劉業強說，鄉議局目前有160人是登記選民，要視乎屆時有多少人參選，相信至少也有27人參選，若不足27人則毋須進行選舉。