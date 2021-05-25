丁權覆核案｜鄉議局稱非政府部門　運作靠捐款　若要承擔訟費不公

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-25 19:25

原居民就其丁權的爭議，去年底獲上訴庭定上訴得直，即他們在自己的土地，或涉及政府用地的私人協約形式，或換地方式建屋，均屬合憲。上訴庭今(25日)開庭處理申請人與鄉議局之間的訟費問題。其中被列為利害關係方的鄉議局指，他們非政府部門，其運作主要靠捐款，認為要局方承擔訟費並不公平。申請人郭卓堅及呂智恆則指，本案涉及重大公眾利益，認為應獲豁免訟費的做法，適用於他們與鄉議局之間。法官聽取陳詞後，押後以書面頒佈裁定。

案件將作終極上訴

申請人郭卓堅及呂智恆，答辯人：地政總署署長、行政長官會同行政會及律政司，鄉議局列為利害關係方。

高等法院於2019年裁定，原居民在自己的土地建丁屋屬傳統合法權益，但私人協約形式或換地方式建屋，則屬違憲。上訴庭去年底則裁定三種方式建屋均屬合憲。郭及呂已就案件申請到終審法院提上訴，上月獲批上訴許可。

鄉議局可叫律政司反映意見

今日聆訊以視像系統遙距進行，並處理申請人和鄉議局之間的訟費爭議。代表申請人郭及呂的資深大律師李柱銘指，鄉議局加入訴訟前，可與律政司商討，由律政司反映他們的意見。案件審理時，政府和鄉議局亦互相使用對方的理據。

李柱銘又指，本案涉及重大公眾利益，影響廣泛，認為豁免訟費的做法適用於本案。

鄉議局稱其理據與政府不同

代表代表鄉議局的資深大律師鮑進龍回應指，鄉議局非政府部門，其運作主要靠捐款，強調由鄉議局承擔訟費並不公平。鮑又指，鄉議局在上訴時亦提出與政府不同的理據。

案件編號：CACV234、317、319/2019