區議員辭職潮｜葵青區會副主席張文龍辭任：換個身位發揮更好

政府計劃本月內安排區議員宣誓，政圈流傳政府訂下四條紅線，包括參與民主派初選、簽署抗爭聲明等，被DQ者更會被追討上任至今的薪津，觸發區議員辭職潮，至今逾200人辭任。

葵青區議會副主席張文龍今天（21日）宣布辭職，指辭職後不再以區議員形態存在於社區，但會找尋另一些承擔香港社會的工作，又形容辭職是「取回自己命運」，「不作他人賭枱籌碼，取回自己命運」。



▼部分已公布辭職區議員▼



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批評政府「放風」做法不負責任

張文龍稱，7月初他一度因應街坊信任日增、工作量增加，打算增聘人手及添置設備，惟其後出現區議員骨牌式辭職，他批評有疑似政府高層不負責任地放風，令一眾「區議會同工」信心崩盤，連7月大會都未及參與便骨牌式辭任。

張文龍續稱，由於當時葵青區議會主席位置仍出缺，他須暫代主席職務，若當時一走了之，必將癱瘓區議會秘書處，令7月大會無法進行，因此未有辭職。他稱選擇放棄未來兩年半的薪津與名銜，將不再以區議員形態存在於社區，並會找尋另一些承擔香港社會的工作。

他強調辭職非因安全考慮，認為換個身位服務社區，發揮或更好，「感覺自己換個身位會發揮得好啲，到時有咩諗法希望大家都可以幫手扶持，不過，總之唔係所謂『安全考慮』。」