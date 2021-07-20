區議員辭職潮｜林鄭：明年6月前補選無可能　追薪「法律化」處理

區議員宣誓最快於本月進行，政府早前放風，涉及四類行為的區議員將被DQ，包括曾參加民主派初選、借出議辦作票站，更可能追討上任至今的薪津，引發民主派大批區議員辭職。政府早前刊憲，18區區議會有214個民選議員議席出缺。

行政長官林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前時被問到，區議會仍有2年半多任期，政府會否進行補選，她指由於未來9至10個月，香港將進行三場重要選舉，本屆政府沒有足夠時間和空間進行區議會補選，故明年6月前補選是不可能。



至於如果區議員不符合資格，會否以「人性化」追討薪津，林鄭稱處理手法只有一種，就是「法律化」處理。

自DQ消息傳出後，大批區議員辭職，包括多名區議員主席，如南區的民主黨羅健熙、屯門陳樹英、觀塘蔡澤鴻等。據了解，政府本周會向涉嫌違反負面清單、尚未辭職的區議員發信，要求解釋有關行為，之後再發信邀請區議員宣誓。

▼部分已公布辭職區議員▼



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林鄭︰區議員宣誓的法律研究及如何宣誓等安排已接近尾聲

林鄭另指，有關區議員宣誓的法律研究及如何宣誓等安排已接近尾聲，留意到過去一段時間有200多位區議員已按自身意願，或已經考慮到自身是否符合憲制要求辭任，當局亦已刊憲公告有關職位懸空。被問到如區議員不符合資格，薪津追討方面會否以「人性化」處理，林鄭直指，處理方法只有一種，就是「法律化」處理，法律容許如何做，當局就會如何做。