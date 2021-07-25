河南水災｜葉劉淑儀促政府撥款賑災　工聯會520箱物資料料明送抵

河南連日暴雨成災，新民黨主席、行政會議葉劉淑儀今日（25日）在Facebook發文，促請政府撥款賑災，又呼籲黨員及市民一同捐款，解河南災民燃眉之急。

《香港01》正向特首辦查詢相關事宜。



新民黨主席葉劉淑儀今日（25日）在Facebook發文，促請政府向財委會申請撥款，為河南賑災。(葉劉淑儀Facebook)

葉劉：希望政府儘快向立法會申請撥款 以解災民之急

河南鄭州等地連日暴雨成災，目前已造成至少63人死亡。新民黨主席葉劉淑儀今日（25日）於Facebook發文指，河南汛情嚴峻，促請政府向立法會財委會申請賑災撥款，強調一次過撥款與經常性赤字無關。她稱政府曾為支援四川汶川地震申請撥款，促請當局今次亦同樣撥款為河南賑災。

《香港01》正向特首辦查詢，了解港府會否有捐款計劃或安排。葉劉提到新民黨在黨内已募得逾128萬港元捐款，呼籲黨員和市民繼續積極捐款，幫助災民解決燃眉之急。

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08年汶川地震 港府曾於撥百億元

特區政府曾於2008年四川汶川大地震發生後一天，即緊急撥出3.5億港元，資助救援行動，其後再分三階段撥款90億元成立「支援四川地震災區重建工作信託基金」，加上賽馬會捐當時款10億元以及民間募捐1880萬元，港府合共撥捐過百億元賑災，並支援教育、基建、醫療等合共190個項目。

工聯會贈物資 包括壓縮餅乾丶即食麵

工聯會發起「河南挺住」籌款活動，向會員和會友募捐．該會稱今日（25日）首批支援河南汛情應急物資由廣州市出發，超過520箱包括應急燈丶壓縮餅乾丶即食麵丶樽裝飲用水等物資，由貨車專車直接運到河南，若行程順利預計周一（26日)可到達目的地。

工聯會會長吳秋北、副理事長曾志文接受傳媒訪問表示，當河南省受災的信息傳出時，香港同胞發揮一方有難，八方支援的精神，工聯會即時在救災慈善基金撥出30萬元，支援河南受災的同胞，並展開向會員和會友的募捐活動，希望透過集腋成裘幫助河南度過難關。