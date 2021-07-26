東京奧運｜張家朗奪金　劍擊老手曾俊華致賀：全香港都以你為榮

港隊劍擊代表在東京奧運寫下港隊歷史佳續！香港男子劍擊代表張家朗在花劍決賽，擊敗意大利選手加羅索，成為自1996年以來，首名港隊選手取得奧運金牌，寫下香港歷史重要一頁。

本身是劍擊教練的財政司前司長曾俊華在社交網頁致賀，指張家朗為香港奪得一面奧運金牌，背後實在是很多香港人一同創造的奇蹟，又指最重要是張家朗能夠沉着應戰，打出賽前部署和個人風格，「家朗，多謝你，全香港都以你為榮！」，又在貼文標籤「#香港之劍，#奧運金牌，#香港加油。」



曾俊華指，劍擊運動在香港，由一個冷門項目，變成家傳戶曉，實在有賴幾代教練的努力、家長的支持、劍手們的堅持和汗水。（吳鍾坤攝）

「是很多香港人一同創造的奇蹟」 hashtag「香港加油」

曾俊華指，劍擊運動在香港，由一個冷門項目，變成家傳戶曉，實在有賴幾代教練的努力、家長的支持、劍手們的堅持和汗水。

曾俊華又指，張家朗為香港奪得一面奧運金牌，背後實在是很多香港人一同創造的奇蹟，又指最重要是張家朗能夠沉着應戰，打出賽前部署和個人風格，「家朗，多謝你，全香港都以你為榮！」

曾俊華本身熱愛劍擊，在美國就讀高中時加入劍擊隊，並到劍擊學校與義大利籍教練學劍法和步法，高中時已贏得不少市際劍擊比賽，升讀麻省理工大學後亦加入劍擊隊。80年代，曾俊華回流香港，自薦執教喇沙劍擊隊，自1985年執教鞭至2017年，喇沙劍擊隊奪得十次學界總冠軍。

在大學劍擊隊的歲月，曾俊華曾與世界冠軍約翰‧哈門伯格(John Hamenberg)練習，他憶述曾與教練和約翰‧哈門伯格往酒吧喝兩杯的言談內容，影響他們對劍擊和處世的看法，出身瑞典的約翰，因無緣發展劍擊生涯，因而投考麻省理公，卻意外在這兒重拾對劍擊的信心，最終回國參與劍擊賽事，晉身世界冠軍。

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