《信報》創辦人林行止擱筆　「在仍有自由之下作出的自由選擇」

《信報》創辦人林行止今天（29日）宣布擱筆，結束其《信報》專欄。他在專欄中指，自己在信報不同崗位工作了48年零27天，形容與讀者道別是「健康條件尚可，在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇。」

他稱，近半世紀來他直敍胸臆、暢所欲言，既有精神滿足，復有實質收穫，身心愉快；但願往後也能舒心適意過日子，又向《信報》「電腦房」及編輯部同事道謝。



林：香港股市與西方制度「失聯」 政府有形之手介入運作

林行止今日在《信報》發表題為「制度有異股市殊途 嚴守法度港股永生」的專欄，提到股市「長期而言」理應向上傾斜，不過世局已變，香港股市與這種趨勢脫鈎的可能性已漸顯露，與西方制度「失聯」，主因在於政府有形之手間接介入市場運作。

他稱，北京擔心內地「大數據」流落海外別有用心者之手，命令相關企業停止、撤回在海外上市，勒令新興厚利的「補習行業」非牟利化且「不能上市融資」，以至嚴格規範成行成市「快貨物流圈」的運作，看香港股市，尤其若干受此政策直接衝擊的上市公司近數天的股價走勢，可說跌幅跌勢十分驚人。

不過他指將港股跌勢歸咎於北京的政策干預，不完全能反映事實，因為近來適逢中美言文交惡升級至雙方「失聯」已非不可能的境地，加上印太地區彤雲密布的緊張局勢，對股市的影響似乎更大，在中美對立之勢日趨強烈之際，資金「逃」進長期而言必然上升的自由市場的可能性，大於一切，這完全反映在香港和內地股市弱勢盡呈，而華爾街股市不僅不為所累且反向上行上。

林行止續說，以當前及可見將來的政治環境，香港股市為內地政策牽動，自不可免，不過，若「證監」機構能不受政治干預專業運作，未來股市便能行穩致遠、健康發展，在中國經濟活力充沛之下，加上「數字人民幣」成功運作，香港股市於自由體制外別樹一幟、綻放光芒，是完全可能的事。

70年代創辦《信報》 撰寫專欄逾20載

年過八十的林行止，於1973年與妻子駱友梅及傳媒人羅治平創辦《信報》，1973至1996年間在《信報》撰寫社論「政經短評」，分析評論香港及世界政經形勢，被譽為「香江第一健筆」。1997年起林行止轉寫《林行止專欄》，其後將《信報》管理交棒給女兒林在山，但仍繼續撰寫專欄。

2006年8月電訊盈科主席李澤楷以3,500萬美元購入《信報》五成股份，2014年9月購入《信報》全數股權。