蔡子強明報專欄擱筆：寫政治評論已改變不了什麼　仍擔任中大講師

撰文： 周皓宜 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-23 17:49

自2006年起為《明報》撰寫政治評論專欄的中大政治與行政學系高級講師蔡子強，今（23日）宣布該專欄擱筆。他稱，漸漸發現寫政治評論，已經改變不了什麼，疲累和無力感都很重，希望休息和沉澱一段時間。 他稱早有擱筆之意，但決定完成「『完善』選舉制度」和「中共創黨歷史」兩個系列才擱筆，坦言寫選舉制度系列時很沮喪，因怎樣寫也絲毫改變不了什麼，「寫，只是為了一盡一個研究本港選舉制度20多年的學者之言責。」 他接受《香港01》查詢時表示，日後仍會評論時事，稱明白現時香港較少學者願意向傳媒評論政局，而自己幾年後退休，顧慮較少。至於中大終身教職，蔡子強說自己原想提早至未來一兩年退休去旅行，但疫情下「邊度都無得去」，加上學系人手未準備好，因此會留下。

指政治專欄需大量資料蒐集 情緒低落、負擔過重

蔡子強今在《明報》以「告別的年代：每個道別都感恩」為題撰文，宣布專欄擱筆的決定。他形容現時是一個「告別的年代」，「告別的不單是朋友，也包括我們長久以來的生活方式和相信的價值，例如無罪推定、言論自由、公營廣播等，甚至就連想買份報紙、罵幾句投白票、穿自己喜歡之顏色的衣服出街、手機亮燈……如今也會一一受到恫嚇，遑論上街遊行了。政府前後矛盾，律政部門標準不一，都逐漸習以為常。」



他又稱，漸漸發現「今天自己寫政治評論，已經改變不了什麼」，「寫歷史和人文風景，會令自己開心；但今天寫政治則不然，疲累和無力感都很重。實在很想休息和沉澱一段時間。」

蔡子強回覆《香港01》查詢時表示，自己主要在明報撰寫政治評論，亦有在其他傳媒寫電影、文化、歷史、校園、旅遊等專欄。他指寫政治評論需要花大量時間、心力做資料蒐集，負擔很大，而最近政治局勢亦令他情緒低落，難以負擔。他提到，90年代時社會曾嘗試多議席單議制、兩議制單票制，而他的文章亦曾影響選舉制度討論，但坦言最近的選舉改制「你講乜都無用」，而這亦是他擱筆的主要原因之一。

「不想寫自己不相信的事」

蔡子強在《明報》最後一篇專欄文章指，「我不想朋友看不起我」，他解釋有些昔日朋友「道不同不相為謀」，對方「很成功」，但朋友圈子之中並不喜歡他。重視朋友的蔡子強笑說「我自己唔成功」，亦不需要太成功，「但希望朋友仍然尊重我」，因此要寫一些自己相信的事，不能夠「因為你要想成功而寫另外一啲嘢」。

曾指梁振英借女兒做公關騷 被梁太批「涼薄」



蔡子強文章曾引起爭議，2014年，蔡子強於《明報》撰文，指時任特首梁振英女兒梁齊昕發佈疑似割腕的自殘照，引發外界對她精神狀况的憂慮，質疑梁振英之後發放家庭合照，把女兒作自己的「政治公關show」。事後梁振英太太唐青儀批評蔡子強「無知、刻毒、涼薄」，更稱「當我知道蔡先生佢原來係一位大學講師嘅時候，我不禁倒抽一口涼氣。」



2019年，梁振英在Facebook批評蔡子強美化「佔中九子」，質疑他為何不叫自己子女上街，形容蔡是「醒目仔」，「叫人衝，自己鬆」。蔡子強當時回應指，他並無子女，也不會強迫子女或學生做什麼。