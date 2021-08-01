外交部駐澳公署：反對歐盟干預選舉 DQ參選人不影響選舉權

外交部駐澳公署與澳門特區政府周六深夜分別發表聲明，堅決反對歐盟方面就澳門立法會選舉DQ參選人一事發表的言論。外交部駐澳公署聲明強調，取消參選人的被選資格，絕不會影響澳門居民的選舉權和被選舉權，也不會影響澳門居民對特區政府施政的知情權和監督權，更不會影響澳門居民依法享有的民主和自由權利。而歐盟對澳門選舉說三道四、指手畫腳，公然干涉澳門事務及中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則。



7月31日下午，澳門特別行政區終審法院作出裁決，駁回「學社前進」「新澳門進步協會」「民主昌澳門」三個參選組別的上訴，維持立法會選舉管理委員會拒絕接納其參選名單的決定。

外交部駐澳公署：裁決貫徹「愛國者治澳」

外交部駐澳公署稱裁決貫徹了「愛國者治澳」根本原則，捍衛了憲法和基本法確立的特別行政區憲制秩序，彰顯了特別行政區司法的公正和權威，維護了澳門第七屆立法會選舉的嚴肅性和規範性，有利於澳門一國兩制成功實踐行穩致遠，有利於澳門保持長期繁榮穩定，受到澳門社會各界的擁護支持。

聲明稱澳門回歸祖國20多年來，特區居民依法享有前所未有的廣泛權利和自由，這是任何不帶偏見的人都公認的事實。沒有人比中國政府更有誠意和決心全面準確貫徹「一國兩制」方針，沒有人比中國政府更關心澳門的繁榮穩定和居民福祉。澳門事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。

澳門政府：外國機構無權干涉

澳門特區政府聲明則強調澳門立法會選舉，完全是特區的內部事務，任何外國機構無權干涉。澳門選管會取消部分參選人的被選資格，是行使立法會選舉法所賦予的權力，依法對參選人的被選資格進行審查，有關決定已經得到終審法院裁決的確認。

聲明又稱澳門特區居民的基本權利，包括選舉和被選舉的權利，以及言論自由的權利，不單止受到澳門基本法及相關法律的保障，而且得到特區行政、立法及司法機關的全力維護，將一如既往支持立法會選管會依法履行職責，確保第七屆立法會選舉，依法順利舉行。