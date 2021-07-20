分析︱民主黨被指「鼓吹港獨」　澳門大規模DQ參選人惹非議

澳門立法會選管會較早前以不擁護《基本法》、不效忠特區為由，破天荒DQ所有非建制立法會參選人，5個參選組別共20名參選人遭DQ，包括現任直選議員吳國昌及蘇嘉豪。選管會同時定下7大準則，包括參選人或候選人必須尊重中國憲法及澳門《基本法》賦予全國人民代表大會及其常務委員會的職權、不得「惡意攻擊或抹黑全國人大及其常委會所通過的立法、解釋或決定」等。

澳門當局在是次選舉中大規模DQ，有過猶不及、「overkill」（過度傷害）之嫌，其中以DQ民主派吳國昌最為矚目，皆因澳門當局提出的其中一項「罪證」，正是吳國昌曾與「鼓吹港獨」的民主黨胡志偉會面。

眾所周知，民主黨黨綱第一條，已開宗明義指「香港是中國不可分割的一部分，支持香港回歸中國」，連最溫和的民主派政黨都被指搞「港獨」，澳門當局的決定，是否有充分的理據呢？



澳門立法會選舉管理委員會日前召開記者會，指為審核所有參選人的被選資格，選管會制定七大準則。

支持政改普選被當「違法」

根據澳門選管會提出的7大準則，候選人必須維護中國憲法及澳門基本法確立的憲制秩序；候選人必須維護國家統一和領土完整；候選人不得勾結外國或境外勢力滲透特區權力機關；候選人必須尊重憲法及基本法確立的政治體制；候選人不得從事危害國家主權及安全的行為；候選人須尊重憲法及基本法賦予全國人大及其常委會的權限；候選人不得為上述第1至第6項之行為而以任何方式給予實質支持，協助或提供便利。

不過仔細了解後，便能發現這些標值得商榷，例如根據現任立法會議員、今屆同被DQ的吳國昌公開的部分司法警察局文件，吳其中一個被DQ的原因，竟是於2014年發表網上帖文，宣揚「違法普選特首」。

吳國昌隨即質疑，向來都主張依憲制程序，由行政長官徵中央同意後提出法案，由立法會三分之二多數通過，確立市民一人一票選特首，2012年全國人大副秘書長喬曉陽已在澳門公開說明，不排除澳門特區將來選擇普選特首的制度。澳門選管會既無給予吳國昌合理的解釋機會，對於「違法普選」的指控，可能便交不出一個有說服力的講法。

澳門保安司黃少澤上周列席立法會大會後，被問到「為何提出普選也不行」時，沒有正面回應，反著記者去問選管會；被問到按照同一標準，為何上屆選舉沒有DQ而今屆有，黃少澤的回應竟是：「你問我，我點知啫？我哋冇收到要求咪冇做囉」，說法令人側目。

民主黨支持民主回歸 竟被當「港獨」

更令人咋舌之處，在於吳國昌被DQ的另一理由，乃2019年8月與時任香港民主黨主席胡志偉見面合照，司警局在下方標註胡志偉為「鼓吹『港獨』」。

眾所周知，香港民主黨從來支持民主回歸，其《基本信念》第一項就提到：「香港是中國不可分割的一部分，我們支持香港回歸中國。」第二項提到：「回歸後實行一國兩制、高度自治及港人民主治港，符合香港人意願，有利於穩定與繁榮，對中國的發展起促進作用。」第三項則指：「我們關心中國，作為中國人民的一分子，香港人有權利及責任去參與及評議國家事務。」

從實際角度而言，民主黨自香港回歸至今，縱然與特區和中央政府政見有諸多不同，但一向在民主派內扮演較溫和的角色。民主黨內老一輩人物如司徒華、張文光、何俊仁等，的確長年參與支聯會活動，但大體上都具有國家民族感情、冀中國走向民主化，也不抗拒與中央政府溝通。於2012年本土思潮興起、傘運後出現「港獨」聲音後，民主黨不曾支持此等主張，甚至多番被本土派嘲笑為「大中華膠」。

論者或會質疑，2019年反修例事件期間，民主黨未有與暴力、衝擊國家主權等行為割席，社會固然可以鞭策民主黨做得未夠好，沒能協助壓止此等行為，但這與「鼓吹港獨」完全是兩碼子事，不宜混淆。

梁翊婷表示，民主黨「鼓吹港獨」的說法明顯並非事實，澳門當局應澄清。（資料圖片）

民主黨梁翊婷：澳門當局應澄清

民主黨副主席梁翊婷向筆者表示，民主黨一向堅決反對港獨，黨《基本信念》已清晰表明這一點，因此澳門司警局的說法明顯不是事實。她認為，澳門當局應該澄清，以及讓參選人有回應指控的機會。