選委會︱湯家驊、梁定邦、彭韻僖組法律界名單　湯：我好有代表性

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，提名期周五（6日）展開，其中在法律界，資深大律師湯家驊、梁定邦、律師會會長彭韻僖組成15人名單參選。



劉漢銓協助組名單

選委會改制後，30席法律界旅選委中， 6席當然議席由基本法委員會港方成員出任，9席由中國法學會香港理事提名產生，餘下15席以選舉方式產生，全部改為團體票。

除湯家驊、梁定邦、彭韻僖，15名單包括律師會前會長兼全國政協前常委劉漢銓、資深大律師藍德業、民建聯律師盧懿杏、現為青發會委員的大律師范凱傑、去年報名參選立法會法律界議席的女大律師麥慶歡等。

法律界15人參選選委名單



李連君（律師，禮德齊伯禮律師行合夥人）

何淑瑛（大律師）

胡振輝（律師）

范凱傑（大律師）

許文傑（律師）

梁定邦（資深大律師）

麥慶歡（大律師）

湯家驊（資深大律師）

彭韻僖（律師會會長）

鄭程（律師）

蔣瑞福（的近律師行首席合夥人）

劉漢銓（律師會前會長）

蕭詠儀（律師）

盧懿杏（律師）

藍德業（資深大律師）



湯家驊指非捆綁：相信自己好有代表性

新聞稿指，15人是一群愛國愛港的法律界人士，有大律師、律師，亦有不同年齡層，希望能更好地維護香港法治精神，體現代表法律界的團體利益，更全面地反映整個界別的訴求，為社會發展凝聚最廣泛共識，選出德才兼備的愛國者治港。

團隊表示，15人將在適當時報名參選。湯家驊向《香港01》表示，據其理解名單上15人將是各自競選，屆時未必捆綁性、一起出席特定的競選活動，今日發表此署名新聞稿，旨在集合各人之長，爭取更多提名。他以自己為例，在業界內主要聯繫來自律師會及大律師公會，其他業界人士未算很熟悉。

名單中大部分人士具建制派背景，被問到在業界內的代表性，湯家驊說，不會評論其他人狀況，但認為自己在業界非常有代表性：「我在這行業已50年，又當過大律師公會主席，所以相信自己很有代表性，其他事情就交由選民決定吧。」

劉漢銓則指，名單包括不同資歷、年齡組合的律師，全屬愛國愛港人士，自己有份協助制定名單「為人民服務」，暫定下周初報名參選。