選委會︱湯家驊擬戰法律界：不欲大律師公會「步教協後塵」

選委會界別分組選舉9月舉行，提名期周五（8月6日）展開。新思維主席狄志遠表示，黨方面今屆考慮派3至5人參選社會福利界及資訊科技界，其本人或會循社福界參選。

至於行政會議成員、資深大律師湯家驊，確認有意出戰法律界選委會選舉，他期望業界有多一點理性聲音，點名指出不希望大律師公會「步教協後塵」，被政府終止合作關係。



狄：需時了解應向哪些人爭取提名

狄志遠今日（4日）於一場記者會中表示，任何選舉形式都會考慮，新思維考慮派3至5名黨員參選，遍及社會福利界及資訊科技界。但他坦言，由於是次選舉制度改革幅度很大，例如社福界一半席位由指定團體產生、選民基礎亦已轉為團體票，仍需一點時間了解應向哪些團體選民爭取提名。

狄志遠又表示，有信心新思維成員能通過資格審查委員會的審核入閘，因他們都認同中央政府在香港的角色、擁護《基本法》及效忠特區，並相信中央也並非想在選委會內搞「清一色」，因此希望是次選舉有更多不同光譜人士參與。

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊擬參與法律界：冀業界有理性聲音

有傳媒今日（4日）報道，資深大律師梁定邦、湯家驊皆有意循法律界參選選委。湯家驊回覆《香港01》記者查詢時確認有意參加選舉，目前尚需一些時間整理文件、爭取提名。

湯家驊指，最後能否當選未必最重要，但認為法律界需要多一點理性的聲音。曾於1999年至2001年擔任大律師公會主席的他，指公會近年與政府溝通出現頗大爭議性，執委在業界內代表性成疑，又點名指現任主席夏博義與政府「鬧得太僵」，認為作為業界一份子，有責任開闢新的渠道表達意見、爭取權益，「我真的萬萬不想大律師公會步教協後塵」。湯又認為，未來在粵港澳大灣區發展上，法律界有許多工作可做。