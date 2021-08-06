香港民研鍾劍華：不科學化民調湧現　林鄭卻引用

港隊今年東京奧運屢創佳績，但本港在商場觀賽市民卻出現噓國歌及為中國對手喝倒采的情況。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，情況反映港人現時對中國元素反感，寄託了過去幾年的負面情緒，如內地矮化香港等，不滿情緒無法宣洩等，認為北京、政府與建制派都應反思「民心向背」問題，指將責任全推給反對派無助解決問題。
鍾劍華提到，香港民研最近兩次的身份認同研究發現，近期連認同自己是香港人的身份亦有所下跌。他指自己找年輕人傾談後，發現他們表示對前景感到絕望，連香港人都不想認，只希望儲蓄足夠後移民他鄉，但未就此作民意調查。
鍾劍華今日出席民主黨前主席劉慧卿網台節目《議會內外》時表示，上屆里約奧運其實已有香港人在中國隊輸波時拍手，他當時已表示情況值得北京反省。他提到，以前即使是北京回歸談判期間情況亦不至於此，1982年中國女排比賽期間，他自己更曾在中大掛上「學習女排，振興中華」的標語，指當年校園內氣氛熱熾，但近年卻演變成噓國歌等情況。
認為卸責給反對派對事情沒有幫助
他解釋指，認為中國共產黨一直以體育展示國家發展，培育民族主義，以往一直成功，但近年有問題浮現，現時情況更嚴重，明顯在於香港人對中國有負面感覺、對中國元素反感，相信是寄託了過去幾年的負面情緒，如認為內地矮化香港、不遵照普選承諾等，但情緒無法宣洩，轉而至此。
鍾劍華呼籲政府及建制派反思自己在處理香港民情上有何問題，強調將責任推向反對派沒有用，又稱自己認為香港的建制派「罪無可恕」，只懂推波助瀾、「抽水」。
鍾劍華指，即使香港民研的民調被他們否定，近年建制傳媒亦甚少引述香港民研的民調，強調他們已公開按最嚴格的規格進行民調，即使不被承認，實情亦無法被抹消。他又提到，近年本港多了很多名字與他們很接近的民調機構，卻選在微信舉行民調、發問問題字眼上有煽動情緒，質疑似乎有意矮化科學民調。
鍾劍華更批評，連「港大門生」、特首林鄭月娥都引用那些有問題的民調。去年8月，林鄭在決定押後立法會選舉之後曾表示，有民調顯示過半市民支持押後選舉，故相信押後決定的民意基礎穩固，與被視為與建制派關係密切的香港研究協會該時期調查結果相若。