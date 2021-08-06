香港民研鍾劍華：不科學化民調湧現　林鄭卻引用

港隊今年東京奧運屢創佳績，但本港在商場觀賽市民卻出現噓國歌及為中國對手喝倒采的情況。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，情況反映港人現時對中國元素反感，寄託了過去幾年的負面情緒，如內地矮化香港等，不滿情緒無法宣洩等，認為北京、政府與建制派都應反思「民心向背」問題，指將責任全推給反對派無助解決問題。

鍾劍華提到，香港民研最近兩次的身份認同研究發現，近期連認同自己是香港人的身份亦有所下跌。他指自己找年輕人傾談後，發現他們表示對前景感到絕望，連香港人都不想認，只希望儲蓄足夠後移民他鄉，但未就此作民意調查。



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鍾劍華今日出席民主黨前主席劉慧卿網台節目《議會內外》時表示，上屆里約奧運其實已有香港人在中國隊輸波時拍手，他當時已表示情況值得北京反省。他提到，以前即使是北京回歸談判期間情況亦不至於此，1982年中國女排比賽期間，他自己更曾在中大掛上「學習女排，振興中華」的標語，指當年校園內氣氛熱熾，但近年卻演變成噓國歌等情況。

認為卸責給反對派對事情沒有幫助

他解釋指，認為中國共產黨一直以體育展示國家發展，培育民族主義，以往一直成功，但近年有問題浮現，現時情況更嚴重，明顯在於香港人對中國有負面感覺、對中國元素反感，相信是寄託了過去幾年的負面情緒，如認為內地矮化香港、不遵照普選承諾等，但情緒無法宣洩，轉而至此。

鍾劍華呼籲政府及建制派反思自己在處理香港民情上有何問題，強調將責任推向反對派沒有用，又稱自己認為香港的建制派「罪無可恕」，只懂推波助瀾、「抽水」。

特首林鄭月娥於記者會中列出數據，支持延後選舉的決定，而有關結果與被視為與建制派關係密切的香港研究協會同時期調查結果相若。(資料圖片/羅君豪攝)

鍾劍華指，即使香港民研的民調被他們否定，近年建制傳媒亦甚少引述香港民研的民調，強調他們已公開按最嚴格的規格進行民調，即使不被承認，實情亦無法被抹消。他又提到，近年本港多了很多名字與他們很接近的民調機構，卻選在微信舉行民調、發問問題字眼上有煽動情緒，質疑似乎有意矮化科學民調。

鍾劍華更批評，連「港大門生」、特首林鄭月娥都引用那些有問題的民調。去年8月，林鄭在決定押後立法會選舉之後曾表示，有民調顯示過半市民支持押後選舉，故相信押後決定的民意基礎穩固，與被視為與建制派關係密切的香港研究協會該時期調查結果相若。