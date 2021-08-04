東京奧運｜羽毛球中國選手疑連環爆粗　敗方韓國正式向羽聯投訴

中國隊羽球女雙組合陳清晨、賈一帆在1日決賽不敵印尼組合，雖然與金牌擦身而過但也喜摘銀牌，不過現在讓她們頭痛的事來了，由於日前她們在對戰韓國隊時，陳清晨頻頻爆「粗口」，引發討論，且韓國羽球協會現在也正式向世界羽球聯盟（BWF）投訴，在不久的將來她恐怕得為自己的行為負責。



陳清晨表現激動，每次得分都會講出「我X」、「牛X」、「我X你的」等話語，最後逆轉勝韓國（點圖了解更多）▼▼▼

+ 7

韓媒《MBN》報導，中國隊的陳清晨與賈一凡在27日對上韓國選手，在第一局輸掉後打到情緒相當激動，24歲的陳清晨不管有沒有得分都大聲喊叫，聲音響徹雲霄，尤其被指像在罵粗口，只要是華人一聽就能聽出來她喊的是什麼，但當時在場上的韓國選手可能一頭霧水，不知道是什麼情況。而事後這件事被媒體報出來，引發韓國網友憤怒，他們才曉得陳清晨疑似爆粗口。對於自己在賽場上引發的爭議，陳清晨在微博道歉，表示她喊聲只是贏球氣勢上的鼓勵，發音不太好，讓大家誤會了。

不過現在連國外媒體也大肆報導她飆出的粗口，指出在第二局後陳不斷用「Wo Cao！太棒了！Cao！」激勵自己，就連韓國隊擊球出界，她也大聲歡呼，而這個戰術似乎也真的奏效，她和隊友賈一帆最後輕鬆擊敗金昭映和孔熙容的韓國組合。

陳清晨的這段比賽影片得到許多大陸網友支持，在微博有超過10萬次的轉發，儘管陳清晨試圖在微博緩頰，但韓國羽球協會已經在3日提出投訴，現在就等程序完成後的結果發表了，因為世界羽球聯盟有規定，選手不能以評審、觀眾聽得見的程度說出具污辱、褻瀆性字眼，而陳清晨喊到全世界都聽到了，恐怕未來將面臨處罰。

【延伸閱讀】東京奧運｜中國飛人蘇炳添賽前兩動作是什麼意思？答案充滿汗與淚（點圖了解更多）▼▼▼

+ 3

【延伸閱讀】東京奧運｜中國水球女隊長熊敦瀚爆紅 微博美照瘋傳「秒殺明星」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

【延伸閱讀】東京奧運｜「打哭對手」為泰奪跆拳道首金 進擊的美少女一鳴驚人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

打敗小戴奪金仍被批 陸網酸陳雨菲實力不行：靠失誤贏

【本文獲「TVBS」授權轉載。】