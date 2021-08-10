選委會︱長實趙國雄出戰地產界　被問李嘉誠會否參選：你問返李生

選舉委員會界別分組選舉提名期今日（10日）進入第4日，陸續有不同業界人士報名參加。外科醫生林哲玄今日聯同香港執照醫生協會會長張漢明，報名參加醫學及衞生服務界選委會選舉。

地產及建造界方面，長實集團（1113）執行董事趙國雄隻身到政府總部報名，被回到長和系資深顧問李嘉誠會否參選、是否獲對方支持出選，他笑言：「你問返李生。」



趙國雄今日下午一個人到政府總部報名，參選地產及建造界選委，他表示以個人身份參選，該界別並無組名單參選。至於是否支持特首林鄭月娥連任、下屆特首應有何條件，趙國雄說：「選到先再講」，又指參選是因相信選舉制度。

林：著眼於醫療政策 紓緩人口老化問題

林哲玄指，個人希望當選後可以選出一位有能力的特首幫助基層市民爭取社會公義，解決貧富懸殊問題。他強調，作為專業人士不應只爭取業界權益，應該站在專業角度出發為整個社會表達訴求，亦希望當選後可以出一分力，讓行政和立法關係不再緊張。

林哲玄聲稱，今次以個人名義參選。他認為大家都不應該只着眼醫療人手問題，不可以把所有醫療問題的責任都歸咎在人力資源上，他希望可以代表業界向政府進一步推展基層醫療服務，舒緩人口老化及貧富懸殊等社會問題。林亦指出，希望未來政府可以加強規管價值觀和電子煙，保護青少年身心健康。

林哲玄指選舉制度改革後令到醫療界別有更多協會可以參加選舉，他強調作為醫療界別的專業人士不應只為業界爭取權益，應該利用專業身份和知識為整個社會發聲。

外科醫生、官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢以個人名義參選醫學及衛生服務界選委。（吳倬安攝）

郭寶賢參選醫學界 冀下任政府放眼長遠利益

外科醫生、官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢以個人名義參選醫學及衛生服務界選委，指共收到個提名。他表示，倘若有機會當選，希望下任政府為長遠利益和福祉做事，又希望下任特首有高瞻遠矚的視野。他指香港有很多制度缺陷，其中醫療問題非常複雜，不少病人在公立醫院輪候多時仍未能接受治療，希望下任特首能找出問題的核心。牙科醫生梁世民今天亦報名參選醫學及衛生服務界選委。

醫學及衞生服務界有15席由選舉產生，政府截至昨日暫時接獲2份提名表格，分別為余詩思、黃柏良。

▼美心太子女伍淑清報名商界（二）選委▼

