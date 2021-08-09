選委會｜美心太子女伍淑清報名戰商界　拒評撐林鄭連任否

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，提名期於上周五（6日）展開，大批政商界人士今天（9日）到政府總部報名出戰第。其中最為矚目的，相信是美心集團創辦人伍沾德長女、港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問伍淑清，據悉她報名出戰由香港中華總商會所屬的商界（二）界別。



▼▼▼▼伍淑清報名出戰選委▼▼▼▼



伍淑清拖行李喼現身

伍淑清早上在政府總部現身，成為現場焦點。曾任全國政協常委的伍淑清，去屆循政協界別參選，她今日身穿藍色恤衫、拖著米色行李喼的伍淑清提交提名表格。她離開時透露參選商界界別，但被追問會否支持林鄭月娥連任，她僅稱：「呢啲嘢你問佢哋辦事處，呢個我唔清楚」。

有記者追問她有否為其過往言論，影響美心集團生意而後悔，以及有否說話寄語年青人，她未有回應便離開。

中總會長袁武：《國安法》令營商環境變好

中華總商會會長袁武率領團隊報名出選商界（二）界別，他指《國安法》實施後令營商環境變得十分好，「香港正正需要這個環境」，又指完善選舉制度後，令到他們更應該參與選舉。

袁武指，商界中有很多中小企界別、香港內地協會成員都有參加選委會選舉，體現了均衡參與，形容是次商界參與選舉的責任重大，望未來可選出肯為香港付出、令香港社會團結的立法會議員及行政長官。