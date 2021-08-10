教協解散︱黃均瑜質疑決定操之過急、「兒戲」　加入教聯無任歡迎

有近半世紀歷史的香港教育專業人員協會（教協），近日先後遭內地官媒點名批評、被港府終止合作關係。教協今日（10日）召開記者會，宣布解散，會長馮偉華承認決定做得突然，但認為會方曾經嘗試努力，但形勢沒有改善、看不見前景。

教聯會會長黃均瑜向《香港01》記者表示，自身亦經常批評教協「政治凌駕專業」，但個人認為教協決定操之過急，質疑過於「兒戲」，估計事件可能另有內情。



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黃：無解釋解散關鍵理由

黃均瑜表示，個人認為事出突然，看完記者會全程也未能找出促使教協決定解散的關鍵理由：「你說釋出善意後對方沒有回應，形勢沒有改善，但一個星期時間，社會怎麼可能消化到整件事？」因此黃均瑜質疑，教協解散的決定有少許「兒戲」、「奇奇怪怪」。

他指作為教育工作者，自身經常批評教協政治凌駕專業，但從一個團體角度，要決定解散一個如此龐大的組織，需要經過多重程序：「需要先問過會員意見、召開會員大會決定。如果現任理事會決定不做，你就自行總辭，直接跳過會員宣布解散，會否快了點？」黃均瑜特別提到，馮偉華在記者會中神情似乎有點「欲言又止」，估計事件可能另有內情。

被問到教協解散後，教聯會會否接納原教協的會員加入，黃均瑜指，作為向教師提供福利的專業團體，有教師加入原則上當然「無任歡迎」，不過教聯會內部暫未認真討論相關事宜。他坦言，教協是基於「政治凌駕專業」而走到今日的地步，所以教聯會招收會員時，無可避免會較為謹慎，又認為教協的解散正好顯示，「當一個團體政治取態大於本業，會引來後果往往是你不能預料的」，這對於任何行業工會來說，都是一個教訓。

梁美芬：教師可考慮成立新的專業團體

立法會教育事務委員會主席、經民聯梁美芬表示，不會評論教協的具體決定，但認為從專業教師工會角度，教協過往高度介入政治，甚至曾作可能違法的行為，有「異化」情況，已不符一個教師工會的資格，也不能代表專業教師，「佢哋自己最清楚，自己做過乜嘢行為，導致要咁樣（解散）。」

她指，不擔心教育界日後失去代表，認為教育界人士可以考慮重新註冊成立一個新的、真正以專業教師權益為宗旨的工會，不再高度參與政治、抱強烈的政治立場。

狄志遠表驚訝：無咗有實力工會

新思維主席狄志遠表示，對教協解散的消息感到驚訝，自己曾參與過教協舉辦的活動、研討會，亦曾與前教育界議員、當年同屬民主黨的張文光在議會合作多年，彼此有感情。

狄志遠指，教協一直從事最具代表性的教育工作，亦很受歡迎，在本港教育政策上的推動出力，對社會有貢獻。他指，在新政治形勢下，已留意到教協的方針已有所調整，對教協解散感到可惜，「香港無咗咁有實力嘅工會」。