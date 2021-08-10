教協宣布解散　將變賣物業、停止參與公共事務　馮偉華：壓力巨大

內地官方媒體早前連日發文狙擊教協，教育局之後隨即宣布與教協斷絕工作關係。有教協內部消息向《香港01》證實，教協決定宣布決定解散。

教協下午舉行記者會，教協會長馮偉華解釋，教協過去一星期一直希望以不同方法延續會務，但仍然有來自四方八面的批評，承受巨大壓力，上周的努力無用，唯有決定解散。他稱理事會已盡力尋找方案希望繼續服務，但看不到前景，故理事會一致決定解散，監事亦一致同意。

馮偉華表示，教協將立即啟動解散程序，有秩序、合理地完成解散程序，並召開特別會員大會。他表示，在解散過程中將盡量照顧200名教協全職員工，妥善安排員工應有權益，並將出售教協的物業，強調教協的財政十分穩健。教協即時停收新會員及續會，但已開始的課程將會繼續。



48年工會劃上句號 希望會員及社會理解

馮偉華表示，如果出售物業後，如有餘錢希望善待員工，不排除在法例要求以外設立特惠金，但詳情要在完成程序後落實。他又提到，堅守保密原則，會員資料將會銷毀，呼籲會員毋須擔心。

馮偉華指，教協走了48年要劃上句號是很大遺憾，希望會員及社會能理解，今次是艱難、無奈、痛心的決定，他們選了最穩妥的方案。

教協早前被教育局狙擊後，一度發表致全體會員信，公布今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的褔利服務，「我們非常樂意虛心聆聽會員和各界的意見，努力做好會務工作，不斷求進」。不過，有建制媒體繼續發文表示「跳船自保」亦無用，要求依法跟進。

林鄭月娥曾批評教協騎劫教育界。（李澤彤攝）

1973年成立 金禧事件奠定地位

1972年文憑教師風波後，在1973年成立，首任會長為司徒華，1978年金禧事件奠定教育界最大工會地位。

1977年，寶血會金禧中學管理混亂，財政有問題，涉及款項多達25萬元。教協會長司徒華聯會該校教師向廉政公署報案，及後向教育署投訴。

事件引起社會關注，寶血會退出管理層之後，該校管理並沒有改善，引發更大型學生及社會運動，教協及其他團體在維園發起民眾大會，又向政府提出改善學校管理建議。最終政府接納教協意見，將該學校改組為五育中學，並加強監督學校管理。

金禧事件引起社會關注學校管理問題。（資料圖片）

根據教協網頁，組織的立會宗旨有三項，第一為「教育專業團體，以推動教育改革，提高同工的專業精神為己任」，第二為「教師工會，以維護和爭取會員的合理權益，發展會員的服務為天職」，第三為「社會團體，以促進社會的民主、公義和進步，回饋社會」。

教協在1985年起參選立法局教育界議席，由會長司徒華及其他代表當選，回歸後立法會教育界議席一直由教協代表勝選。